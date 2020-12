Andrea Torre fascina con maxi abrigo amarillo y jeans bota ancha en un look casual para despedir del año

A lo largo de este convulso y atípico año acompasado por la pandemia de covid-19, Andrea Torre no solo conquistó a la audiencia una vez más con su desopilante actuación de ‘La nena’ en las últimas temporadas del programa comedia Una familia de diez, también acaparó la atención con su exquisito estilo a la hora de vestir.

‘Martina’, de Una familia de diez, fascina en camisa a cuadros y botas biker posando junto su árbol de Navidad La estrella sigue deslumbrando con sus outfits.

Desde el 1 de enero de 2020, la intérprete ha estado cautivando a cientos de miles en redes sociales con los mejores atuendos para cada temporada, una tarea que no mermó durante la cuarentena, periodo que cambió mucho las decisiones de moda en todo del mundo, y que ha seguido desarrollando durante los últimos meses.

Por esta razón, tras más de 360 días siendo toda una inspiración de moda paras madres fabulosas y mujeres profesionales como ella, la actriz no podía dejar pasar la oportunidad de mostrar un último estilismo sensacional para decir adiós a este año con el mejor estilo que nunca.

El look casual de Andrea Torre para despedir este 2020

A poco para culminarse este 2020, la estrella de Una familia de diez causó furor entre sus más de 600 mil seguidores en Instagram al compartir unas postales donde aparece luciendo espectacular en un look casual digno de cualquier prescriptora de estilo para decir “adiós” a este año con buen gusto y la mejor actitud.

Para la ocasión, Andrea se atavió en un colorido suéter tejido de la firma Benetton en tonos naranjas, amarillo y celeste con cuello redondo y la silueta del ratón Jerry, de las caricaturas Tom y Jerry, estampado en la parte delantera que combinó con uno de los jeans que más estiliza: un modelo de mezclilla azul con tiro alto y pernera acampanada que hizo parecer sus piernas más largas que nunca.

Torre elevó el look que con el que lució muy alta agregando un estiloso maxi abrigo amarillo como sobretodo con el que además se protegió de las bajas temperaturas en esta temporada y remató aparentemente con unos estilosos botines marrones que llevó por dentro de su pantalón.

Por supuesto, la eterna 'Nena' de Una familia de diez no se olvidó del beauty look y complementó su apuesta de moda con un maquillaje en tonos tierra que realzó su mirada y pintó sus labios en un rosa mate; mientras, su cabello lo llevó atado en un sofisticado recogido.

Asimismo, como único accesorio, portó unos grandes aretes dorados con figura de flor.

Como era de esperarse, el estilismo de Andrea Torre en plena cuenta regresiva para despedir el año que, aunque quizás no fue el mejor, estuvo lleno de muchos éxitos para ella, de inmediato desató el furor de sus admiradores y compañeros del medio artístico, quienes no dudaron en expresarle decenas de halagos por su belleza e impecable gusto como auténtica fashionista.

“Ame tu suéter”, “Me encanta tu outfit”, “Qué guapa”, “¡Wow, qué padre look!”, “Qué divina, Andy”, “Qué padres zapatos” y “Me encanta tu suéter”, son algunos de los elogios que recibió por este look la también empresaria, algunos de los últimos que cosechará este año.

También te puede interesar: