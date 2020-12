Belinda exhibe la ternura de Christian Nodal

Belinda ha logrado domar el corazón de Christian Nodal, aunque han aprendido a elegir las historias y fotografías que comparten como pareja, no puede evitar exhibir en algunos momentos a su popular novio.

La pareja disfrutará la llegada el Año nuevo en la playa, para fortalecer sus lazos en compañía de familiares y amigos.

Belinda subió algunos momentos especiales; por ejemplo, cuando le realizan unas trenzas tipo playeras, que no dudó en presumir portando la playera de Chucky.

Lo mejor llegó cuando hizo su aparición Nodal, que tomó un carrito para jugar sobre la cabeza de su novia; mientras ella agarró el Spider-man.

"Me dijo que no subiera este video, pero me da igual… se ve tan tierno", escribió la cantante al mostrar a Nodal peinar algunas figuras de unicornios.

Hay que recordar, que el pasado 5 de agosto la pareja confirmó su relación publicando unas tiernas postales juntos y un contundente "Te amo", a través de las historias de Instagram del coach ganador de La Voz México.

Belinda y Christian Nodal posan en la portada de famosa revista y confirman que su amor es más fuerte que las críticas

Christian Nodal y Belinda son una de las parejas más polémicas del espectáculo, pues desde que anunciaron su romance han logrado causar furor entre sus seguidores.



Fortalecen su relación

La intensidad del romance bajó en las últimas semanas en las redes sociales, donde continuamente presumían su amor.

Su amor es criticado por los fans, pero Belinda y Christian Nodal se sienten muy felices juntos, confirman que su amor es más fuertes que los señalamientos y hasta fueron elegidos como la pareja del año.

¿Belinda y Nodal, cada vez más cerca del matrimonio? La pareja estrena nueva marca en el rostro y tiran ‘barrio’ como lo definieron sus seguidores.

La famosa revista People en Español eligió a los cantantes mexicanos como la pareja del año 2020, posando para la portada de la publicación, haciéndolo por primera vez para la portada de una revista.

