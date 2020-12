Lucero finaliza el 2020 con un refrescamiento de look que resaltó su belleza y juventud

Lucero no podía despedirse de este año 2020 sin antes enviarle un cariñoso mensaje a sus fanáticos, con quienes se ha mantenido en comunicación constante por medio de su podcast Lucero mucho que contar, que inició en esta época de pandemia y que ha encantado a sus seguidores, ya que han conocido el lado más cotidiano y humano de su ídolo.

En su canal de YouTube, publicó un video primero agradeciendo al público todo el apoyo que le brindaron durante los tres conciertos virtuales que presentó, cantando sus éxitos en el género pop, banda y mariachi, deleitando a los espectadores con un repertorio de lujo y único.

"Todo un año de mucho cariño y de mucho apoyo, he sentido su cercanía, su compañía en todo momento y eso es para mí pues impagable, no tiene precio. Es algo que me llena de satisfacciones, de mucha algarabía en el alma", manifestó la intérprete de Dueña de tu amor.

Reconoció que este año 2020 ha sido extraño y atípico, nada de lo que las personas esperaban, pero trató de verle las cosas buenas que trajo a la sociedad: "Siento que ha sido un año diferente, muy distinto, totalmente opuesto a lo que habíamos planeado pero que también nos ha dado la oportunidad de reflexionar mucho, de descubrirnos en muchos aspectos, de encontrar diferentes maneras de comunicarnos como de conocernos a nosotros mismos".

La artista de 51 años y madre de dos hijos, también le contó a su público lo agradecida que está por haber compartido todavía más con su familia este año tan complejo, valorando así mismo muchas más cosas que en el pasado daba por sentado.

"El poder estar más con la familia, el poder valorar muchas cosas que teníamos o solemos tener y que ahora pues han cambiado temporalmente. Pero se que nos va a recompensar el año que viene", enfatizó la cantante que vive entregada a su público.

Y para recibir el 2021 Lucero está más que lista, y eso quedó evidente en su más reciente foto publicada en Instagram, donde luce radiante un nuevo tono de cabello, más rubio que el que ha mostrado en ocasiones anteriores, viéndose hermosa y rejuvenecida. Brilló usando tan solo una sencilla playera blanca.

"Bellísima como siempre", "Lucero adorada, siempre brillando", "En serio, devuélvete! Es que te pasaste de hermosa", "La mujer más bella que ha nacido en México", fueron parte de las reacciones ante su coqueta selfie.

Mientras los conciertos presenciales sigan suspendidos por la pandemia, los fans de Lucero podrán seguir viéndola en la retransmisión de la telenovela Mañana es para siempre, en la que interpreta a la villana Bárbara Greco. "Agárrense mis adorados que vienen una cantidad de maldades que ni se imaginan", escribió al compartir una foto de su personaje.

