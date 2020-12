Mira cómo luce Ylenia de la primera temporada de "Pequeños gigantes" a sus 20 años

En marzo de año 2011, gracias al estreno del programa de televisión Pequeños gigantes, una tropa de talentosos y simpáticos niños irrumpieron en los hogares de la audiencia mexicana a través de la pantalla chica cada domingo durante casi dos meses para conquistar con sus ocurrencias, carisma e incuestionables dotes artísticas.

Así se ve hoy Jesús Ruiz, bailarín de "Pequeños gigantes", a sus 18 años El ahora joven tenía solo 9 años cuando conquistó al público con su talento.

Entre esas pequeñas estrellitas surgidas en este semillero de talento que se hicieron con el cariño del público se encontraba una niña de 11 años de edad llamada Ylenia Jaramillo, quien con su don, técnica y precisión para bailar robó el aliento y corazón tanto a jueces como a millones de espectadores.

Facebook/yleniajaramillo.cedillo.7

De la mano del pequeño Gerardo Hernández, la oriunda de Coacalco, Estado de México, formó la pareja de baile de escuadrón de "Los Rebeldes”, comandado por la inolvidable ‘Telesa’.

Facebook/yleniajaramillo.cedillo.7

Juntos deslumbraron con su impecable ejecución de complicadas coreografías. Y, aunque no ganaron, se quedaron con el tercer lugar y el corazón de los televidentes.

Hoy, a casi una década desde que llegó al foro de Pequeños gigantes, esta niña que le gustaba bailar al son del hip-hop y la salsa y tomaba clases de baile dos veces por semana es una joven que está alejada de las pantallas y lleva una vida normal dedicada a su familia, su fe y su mayor pasión: el baile.

El cambio de la talentosa Ylenia de Pequeños gigantes

A casi 9 años exactamente desde que tuvo su gran participación en Pequeños gigantes, la eterna “rebelde” Ylenia Jaramillo Cedillo está convertida en toda una guapa mujer de 20 años que cumplió el sueño de su infancia: convertirse en una bailarina profesional.

Facebook/yleniajaramillo.cedillo.7

Aunque se desconoce exactamente qué hizo los últimos años, es evidente que Ylenia continuó sus estudios académicos y formándose en el área de baile para ser hoy en día una talentosa bailarina que se desempeña a la perfección en numerosos géneros, desde el urbano hasta el lírico, e incluso tiene su propio estudio de baile, llamado Studio 23.

Facebook/yleniajaramillo.cedillo.7

En su cuenta en Instagram, donde cuenta con más de 3,000 seguidores, continuamente comparte las coreografías que baila de manera magistral durante las clases que toma, con las que deja en evidencia que, aunque mucho ha cambiado su físico, su vida sigue inhalando y exhalando pasión por esta disciplina como lo hacía cuando estuvo en Pequeños gigantes.

Sobre esta etapa, a pesar de los éxitos que cosecha y lo mucho que ha crecido como profesional, Ylenia no se olvida. De hecho, en la red social publicó una serie de postales sobre su participación en el programa donde celebró la oportunidad y los grandes amigos que hizo y hasta la fecha mantiene.

“(…) experiencia inolvidable de la cual obtuve grandes amistades muy especiales para mí, ¡los quiero muchísimo a todos!”, dijo al respecto en un post de 2018.

En cuanto a su vida personal, la joven está comprometida desde hace algunos meses con su novio Jared Álvarez, con quien presume tener una hermosa relación desde hace varios años.

“I said yes! Me siento muy feliz y emocionada y agradecida con Dios de que seas mi futuro compañero eterno, créeme que cada momento que hemos pasado ha valido la pena y lo valdrá. Con el paso de los años he aprendido amarte como se debe, por tu espíritu tan fuerte, noble y valiente”, expresó en su cuenta en Facebook para dar a conocer el compromiso con un conjunto de fotos del especial momento.

“¿Cómo no enamorarme del chico que estuvo conmigo en mis más fuertes depresiones, en los momentos más felices? Es imposible. Así que, venga lo que venga JUNTOS CONTRA TODO. Te amo y te amare de eternidad en eternidad”, concluyó.

Facebook/yleniajaramillo.cedillo.7

Igualmente, Ylenia está avocada a su fe como miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una religión sobre la que también comparte mucho en sus redes sociales y además tiene en común con su pareja, quien incluso ha viajado a misiones como parte de la organización.

Facebook/yleniajaramillo.cedillo.7

“¡Amo los templos! Y soy muy afortunada de estar cerca de uno de ellos. Los templos son la casa de Señor, donde efectuamos convenios con Dios. Son hermosos y tengo un testimonio muy fuerte de ellos, porque ahí he hallado paz, consuelo, he tomado fuertes decisiones de mi vida, ahí entendido la voluntad de Dios, he hallado poder y he podido sentir el inmenso amor de Dios por cada uno de sus hijos”, predicó en Facebook la artista que además es muy apegada a su familia.

Asimismo, pese a lo mucho que se ha desarrollado en todos los ámbitos de su vida y el "estirón" que se dio los últimos años, Ylenia sin duda sigue conservando la misma carita con la que enterneció al público en 2011 durante su participación en Pequeños gigantes.

También te puede interesar: