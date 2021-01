Los estrenos de Netflix para este 1 de enero

¿Qué mejor plan para iniciar el 2021 que maratoneando con lo nuevo del catálogo de Netflix? La plataforma de streaming arranca con todo el nuevo año renovando su contenido.

Antes del final de 2020, Netflix sorprendió a sus usuarios con la serie sobrenatural 'Equinox', proclamada como su nueva 'Dark', y la cuarta y última temporada de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'

Los últimos estrenos de Netflix en 2020 Un clásico del 2000, una divertida cinta animada, una nueva y sobrenatural serie y una temporada definitiva se integran al catálogo de Netflix

Netflix inicia el año nuevo con la tercera temporada de 'Cobra Kai'. La secuela de la saga 'Karate Kid' es una de las ficciones más populares de Netflix. Sus nuevos episodios comienzan luego de la violenta pelea que dejó malherido a Miguel. Daniel, por su parte, empieza a indicar detalles del pasado, Johnny busca la redención y Kreese sigue manipulando a sus alumnos.

El primer día del 2021 también se estrena la segunda temporada de 'Monarca'. La protagonista, Ana María, continúa empeñada en recuperar el control del negocio familiar del tequila.

Para los pequeños de la casa y los no tan pequeños llega la segunda temporada del anime 'My Hero Academia'.

Películas

Este 1 de enero, Netflix tendrá disponible nuevas películas y series. Uno de los esperados largometrajes para este inicio de año es 'The Minimalists: Less is Now' en formato documental, con Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus, quienes explican y demuestran cómo es posible llevar una vida mejor sin necesidad de estar rodeados de bienes materiales en grandes cantidades.

Además, el 1 de enero estarán disponibles dos clásicos: 'La sombra del diablo' (1997) con Brad Pitt y Harrison Ford como protagonistas, 'Funny Girl' (1967), un biopic protagonizada por la recordada Barbra Streisand. También se añaden 'Full Out 2: You Got This!', secuela de la cinta original de Netflix, y 'Miss Bala', que sigue a Laura (Stephanie Sigman), una joven mexicana que sueña con ganar un concurso de belleza para poder salir de su país.