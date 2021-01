Lo que le depara a Johnny Depp en el cine y en su vida personal en 2021

El 2020 fue un año difícil para todos, especialmente para el actor Johnny Depp. El intérprete perdió el juicio contra el diario británico 'The Sun', que lo tildó de "golpeador de esposas" tras su efímero matrimonio con la también actriz Amber Heard.

El escándalo llevó a Warner Bros y a Depp a separar sus caminos en la saga de 'Animales Fantásticos y donde encontrarlos" y a The Walt Disney Company a prescindir del actor de 57 años y de no contar con él para próximas entregas de 'Piratas del Caribe'. Y por si fuera poco, Netflix retiró de su catálogo todo el contenido relacionado al actor.

Su salida de Warner se hizo oficial cuando Johnny Depp lo comunicó a través de su cuenta de Instagram.

El medio de comunicación inglés hizo públicas, basadas en evidencias, las 12 ocasiones en las que Heard fue agredida por Depp de distintas formas. Un juez en Londres, Andrew Nicol, catalogó como "verdaderos" los señalamientos.

¿Qué le depara a Depp en el cine para 2021?

Johnny Depp se mantendrá en los juzgados en 2021. Además de apelar ante una corte la decisión del juez en el caso de 'The Sun', en mayo comenzará un juicio en contra de Amber Heard por difamación, luego que su ex pareja publicara un artículo sobre violencia de género en 'The Washington Post' en 2018.

Recientemente, Johnny Depp encabezó el proyecto de 'Crock of Gold', basado en la vida del vocalista irlandés Shane MacGowan, mejor conocido como el cantante principal y compositor de 'The Pogues'. Pero en cuanto a actuación, su panorama es oscuro.

Warner, Disney y Netflix no parecen tener intenciones de trabajar con Depp, de quien se ha dicho que su carrera terminó.

"Predigo que su carrera nunca se recuperará. Disney ha perdido interés en Depp por su franquicia de 'Piratas del Caribe', y no puedo imaginarme a ningún otro estudio importante que quiera trabajar con él. Va a ser el próximo Harvey Weinstein", expresó el ex fiscal federal Neama Rahmani a 'Insider' hace un par de meses.

Para este año se esperaba el estreno de 'The Night Stalker', dirigida por Edgar Wright y con el polémico actor como protagonista, pero no hay noticias al respecto.

Por Navidad y Año Nuevo, Johnny Depp compartió en su cuenta de Instagram dos posts, deseándole un mejor año a sus seguidores, y seguramente, a él mismo.

"Este año ha sido muy difícil para muchos. Tenemos un mejor momento por delante. ¡Felices fiestas a todos! Mi amor y respeto a todos ustedes. Eternamente, JD", dijo Depp para Navidad.