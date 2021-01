Mira el antes y después de Valentina Buzzurro, la actriz de 'Gemma' en "Vencer el desamor"

La telenovela Vencer el desamor ha estado conquistando a la audiencia desde su estreno el año pasado con una gran historia y un elenco de lujo compuesto por algunos de los actores preferidos de la televisión, como Daniela Romo, David Zepeda o Altaír Jarabo; sin embargo, este melodrama con causa social no solo ha acaparado la atención del público con el trabajo actoral de estrellas consagradas, también ha cautivado con rostros frescos que han maravillado a los televidentes con su gran talento, entre ellos, Valentina Buzzurro.

En esta producción de Rosy Ocampo, la intérprete se ha destacado con una magistral interpretación de ‘Gemma Corona’, una soñadora y trabajadora estudiante de secundaria, proveniente de una familia que reside en el área rural con una deplorable situación económica, quien pese a todas las adversidades que enfrenta, siempre intenta ver el aspecto positivo a sus circunstancias.

A lo largo de la trama, la actriz ha brillado al lado de importantes luminarias actuando las difíciles vivencias de esta adolescente, cuya vida se complica y sus ilusiones de construirse un futuro se van desmoronando cuando sus padres le permiten irse a vivir con un hombre mayor a cambio de una “ayuda” monetaria, un evento que la envía a un infierno del que escapará pero deberá seguir enfrentando retos, entre ellos, un embarazo no deseado.

No obstante, si bien Buzzurro debuta en las telenovelas en la piel de esta protagonista que se ha robado los corazones de la audiencia mexicana con su fuerza y valentía, esta producción no representa su estreno como actriz pues tiene seis años de carrera artística en los que se ha enfrentado a numerosos desafíos, siendo el último, y quizás uno de los más duros, precisamente Vencer el desamor, una novela que también le ha brindado un gran aprendizaje y satisfacciones. Mira cómo ha sido su evolución.

El cambio a través de los años de Valentina Buzzurro, protagonista de Vencer el desamor

Valentina Buzzuro nació en Sicilia, Italia, en el año 2000 pero migró a México junto a su familia a los 9 años de edad. Hija de una mujer mexicana y un músico italiano, la optimista, entusiasta y muy soñadora joven desde muy temprana edad deseó con toda su alma ser actriz aunque la primera década de su vida la dedicó a otras actividades.

En una entrevista con el canal de YouTube Butaca 80, la estrella de su familia contó que desde los 3 años se entrenó en la gimnasia artística, pero también hizo otras disciplinas durante su niñez que hasta hoy disfruta como el ballet, todo esto como parte de su agenda extracurricular. Igualmente, practicó clavados a nivel más profesional por algún tiempo, por lo que es una verdadera amante del baile y los deportes.

Sin embargo, esta fue la última actividad deportiva que realizó antes de decidir ser actriz a los 11 años de edad pues el mundo deportivo, al igual que el artístico, es muy absorbente y debía decantarse por uno de los dos, una decisión que no le resultó tan difícil porque desde siempre supo que quería actuar, una pasión que ya ejercía en casa haciendo obras de teatro y videos con su familia.

El debut de Valentina Buzzurro

Por esta razón, a los 9 años empezó a buscar escuelas de actuación, un año más tarde se atrevió a tener su primera experiencia en el medio al ir a su primer casting y le fue bien pero no pasó. Y a los 11 años, finalmente comenzó su formación en la escuela de artes escénicas CasAzul, aunque sus estudios se vieron truncados a los días de haber comenzado por una súbita, inesperada pero gran oportunidad: su primer papel en una producción.

“A los 11 años, en clavados, me piden firmar un contrato donde yo me comprometo por cuatro años a entrenar a nivel súperprofesional para que te preparen para las olimpiadas y fue cuando me dio terror porque dije, ‘no, o sea me gusta, pero no es lo que yo quiero ser en la vida, yo quiero ser actriz’, entonces me puse a buscar escuelas y así entré a la escuela de actuación y a la semana me vienen a buscar para un casting y me quedo para mi primer protagónico en cine, todo se dio de una manera muy mágica”, rememoró.

Fue así que Valentina debutó como actriz en Viento aparte (2014), una producción dirigida por Alejandro Gerber Bicecci que describe como “la magia hecha algo material” porque era su “deseo desde toda la vida”.

“(…) Cuando estuve en Viento aparte y por primera vez pisé una locación y vi una cámara frente a mí, todo se dio de una manera muy espontánea y mágica porque era como si yo en mi otra vida hubiera sido actriz (…)”, relató y agregó que es lo que más agradece "de todo lo que he hecho en mi carrera”.

De hecho, aseguró que cuando terminó la grabación de más de dos meses por toda la república mexicana le dio una “depresión posrodaje”. “Ahí fue donde amarró y dije esto es lo mío. Nací para esto y lo quiero hacer hasta que me pare el corazón porque es lo que más amo, en donde más me quiero descubrir y donde sé que estoy como pez en el mar. Me encantó (…)”, concluyó.

Valentina Buzzurro crece en el cine

Tras estrenarse como intérprete en 2014, continuó con su formación actoral. En el transcurso, tuvo una participación en la serie El Señor de los cielos y, años más tarde, retomó imparable y con una gran preparación su carrera en la pantalla grande.

En 2018, regresó al set de filmación para formar parte de la película El ombligo de Guie’dani, una historia del director Xavi Sala donde compartió créditos con intérpretes como Sótera Cruz, Érika López, Majo Alfaroh, Yuridia del Valle, Juan Ríos, Jerónimo Kesselman y Mónica del Carmen.

En este proyecto interpretó a ‘Adriana’ y fue el primer personaje por el que cambió de look.

Ese mismo año también fue parte del elenco de Luis Miguel: La serie con el papel de ‘Alessandra’, para el que la producción de Netflix buscaba personas que hablaran italiano.

Un año después de su retorno al medio, Valentina volvió a fascinar al público con su actuación en Olimpia, una cinta presentada en el Festival Internacional de Cine de Morelia donde trabajó al lado de su actual novio Luis Curiel.

A este proyecto le siguió la película Arritmia, una coproducción como ella, entre México y Sicilia, que grabó una parte de la trama en Italia, se habló en italiano y además participó en el Festival de Taormina.

El año que recién se fue, fue quizás uno de los mejores años para la corta pero fructífera trayectoria de la joven. En primer lugar, brilló en series como El candidato y Los pecados de Bárbara.

También destacó en el largometraje Gringa, del director E.J. Foerster, que rodó en inglés y, por último, tuvo una oportunidad única en la vida para salir de su zona de confort y asumir un nuevo reto: debutar en las telenovelas con Vencer el desamor.

Valentina Buzzurro brilla en Vencer el desamor

Aunque la joven ha enfrentados muchos desafíos en su carrera en ascenso, Buzzurro admite que el más le ha costado hasta la fecha sin duda ha sido su incursión en los melodramas mexicanos. Y es que nunca había estado en un foro, las grandes cámaras la intimidaron y además debía grabar muchas más escenas de las que estaba acostumbrada pues mientras en el cine pueden llegar a ser ocho al día, en la televisión supera las treinta.

“Yo entré y me tuve que salir dizque para ir al baño porque me fui a chillar. Yo dije ‘no, no ¿qué es eso? Todo parece de cartón’ (…) y luego nunca había visto ese tipo de cámaras tan grandotas”, confesó sobre la primera vez que entró al foro para los castings de quien sería su novio en la ficción.

Aseguró que la experiencia la atemorizó y la hizo sentir casi como si le olvidara cómo actuar, pero finalmente lo logró muy bien y se puede evidenciar en la formidable respuesta del público.

“La primera semana tuve un poco de conflictos existenciales, así de ‘no lo voy a lograr, voy a hacer lo que pueda’ (…) pero también por eso creo que es otro de los regalitos que pongo en mi caja de mejores proyectos porque definitivamente, ahorita que voy a un poquito más de la mitad del proceso, siento una Valentina totalmente distinta, que es más valiente. Mi personaje es muy valiente y siento que me ha enseñado mucho eso”, admitió en la plática al anteriormente citado programa en octubre del año pasado.

Ahora, la ítalo-mexicana de 20 años que ama cantar afirma que esta experiencia, entre otras cosas, la ha abierto a “apreciar el cine pero también a apreciar lo maravillosas que son las telenovelas porque por primera vez en mi vida estoy sintiendo la responsabilidad que tengo en la sociedad como actriz”.

Por último, la madura intérprete con un gran camino por delante remató: “Soy una actriz que apenas se está conociendo y está afinando detalles del trabajo, que eso espero hacerlo toda mi vida, pero en estos momentos me han confrontado de muchas maneras”.

El pasado mes de diciembre, Valentina terminó las grabaciones de Vencer el desamor infinitamente agradecida con ‘Gemma’, la producción, sus compañeros de elenco y la importante historia que, si bien no fue fácil de grabar, le permitió crecer como artista y visibilizar muchas problemáticas que sufren las mujeres en México y el mundo.

Empero, las transmisiones de Vencer el desamor no han acabado y el público todavía puede ver a esta actriz derrochar talento en los nuevos episodios de esta trama que se estrenan de lunes a viernes a las 8:30 p. m. por Las Estrellas.

