Hospitalizan al presentador Larry King por Covid-19

El conductor de la televisión y radio estadounidense, Larry King fue hospitalizado tras sufrir complicaciones a raíz del Covid-19.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, el entrevistador de 87 años ha enfrentado diversos problemas de salud relacionados a su avanzada edad, entre los que se contabilizan un ataque cardíaco, un derrame cerebral, cáncer de próstata y pulmón y, además, padece diabetes.

Hasta el momento se desconoce el estado en el que se encuentra King y, debido a la enfermedad, ni su esposa ni sus dos hijos podrían visitarlo en el recinto hospitalario.

Legendary talk show host Larry King, 87, has been hospitalized in Los Angeles for COVID-19, a source says https://t.co/xgxvsOtvJW

— ABC News (@ABC) January 2, 2021