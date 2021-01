Mariana Botas deslumbra en una mini falda de cuero vino, suéter y botines negros

Aunque las pasadas Navidades fueron muy diferentes a las que la humanidad recuerda debido al drástico cambio de estilo de vida inducido por la covid-19, hubo un factor que se mantuvo incólume ante la pandemia: el glamur. Y un ejemplo de esto fue Mariana Botas, quien demostró que si bien el coronavirus llegó para cambiarlo todo indefinidamente, se puede orquestar un look atemporal y espectacular sin salir de casa.

Durante las pasadas fiestas navideñas, la actriz, conocida por su papel de ‘Martina’ en el programa de comedia Una familia de diez, sacó a relucir como nunca su faceta como auténtica fashionista y asombró a sus admiradores en redes sociales con una apuesta de moda para celebrar, sin sacrificar el glam ni la actitud, con el que se erigió nuevamente como toda una sensación de estilo e inspiración para verse chic desde el hogar.

‘Martina’, de Una familia de diez, fascina en camisa a cuadros y botas biker posando junto su árbol de Navidad La estrella sigue deslumbrando con sus outfits.

Mariana Botas, de Una familia de diez, deslumbra con su look para la pasada Navidad

A través de su cuenta en Instagram, la intérprete de 30 años causó furor al compartir un par de postales donde aparece posando junto al tradicional pino navideño en el atuendo casual, femenino y con un toque rockero con el que realzó su belleza durante la Navidad del año que recién se fue.

Para la ocasión, Botas se atavió en un entallado suéter negro con profundo escote en pico, una mini falda de cuero en color vino con cremallera central plateada y talle alto, que acentuó su cintura y le permitió presumir sus piernas tonificadas, y unos sensacionales botines de charol con hebilla a juego con su top.

Instagram: @marianabotasl

La estrella de Una familia de diez elevó su look con unas estilosas pulseras y una linda diadema negra adornada con pedrería blanca, de la firma mexicana Masai, sobre su larga melena rubia peinada en ondas estructuradas. Y, como toque final, llevó un espectacular maquillaje cargado que resaltó sus ojos con largas pestañas y sus labios pintados en color vino tinto.

“Para mí, la Navidad es un momento que me llena de alegría y a pesar de que estos tiempos han sido sumamente difíciles no me queda más que agradecer por todo lo que tengo en la vida, todas las bendiciones que tengo cada día y lo afortunada que soy de tener a mi familia a mi lado. A ustedes les quiero dar las gracias por apoyarme siempre, echarme porras, darme su cariño y creer en mí”, escribió Mariana en la descripción de uno de los posts, publicado el pasado 25 de diciembre.

Como de costumbre, las imágenes donde la artista luce hermosa en su original outfit rápidamente acumularon miles de likes y centenares de comentarios de sus más de 400 mil seguidores, quienes alabaron su belleza y su estilo fresco, juvenil y coqueto a la hora de vestir.

“Qué bella mujer”, “Te ves hermosa, ‘Martina”, “Tanta belleza y elegancia”, “Luces como una muñeca, súper bonita”, “¡Amo tus oufits! Siempre tan bella”, “Preciosa, me encanta tu outfit”, “Sales mejor que en Una familia de diez”, “Bonito outfit, Mariana Botas. Espero que hayas tenido una linda Navidad”, fueron algunos de los elogios que recibió.

Por ahora, Mariana está alejada de los foros y enfocada en su proyecto personal Envinadas, un programa en YouTube donde comparte más sobre ella junto a sus amigas Daniela Luján y Jessica Segura. No obstante, volverá más adelante este año a ponerse frente a las cámaras para grabar las nuevas temporadas ya confirmadas de Una familia de diez.

