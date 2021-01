Mira cómo luce hoy 'Yésica Beltrán', 'La diabla' de "Sin senos no hay paraíso"

Corría el mes de junio del año 2008 cuando irrumpió en la pantalla chica la telenovela Sin senos no hay paraíso, una exitosísima adaptación del libro homónimo de Gustavo Bolívar bajo la producción de Telemundo que despuntó las carreras del elenco encabezado por la actriz Carmen Villalobos.

La historia de ‘Catalina Santana’, una ambiciosa jovencita obsesionada con la idea de aumentar el tamaño de sus senos para poder ejercer la prostitución en el mundo del narcotráfico y así dejar atrás la escuela y la vida humilde que llevaba, acopió de manera avasallante el gusto del público desde su primer episodio hasta su trágico final.

Sin embargo, las vivencias de ‘Catalina’, quien descubre cuando su vida está envuelta en desgracias por sus fatídicas decisiones que denigrarse por lujos, fama y poder no vale la pena, no fue el único personaje que acaparó la atención del público, al igual que ella se robó la pantalla su supuesta mejor amiga ‘Yésica Beltrán’, mejor conocida como ‘La diabla’.

Como recordaremos, ‘Yésica’ es una proxeneta sin escrúpulos que se encarga de reclutar a las jóvenes del barrio para inducirlas a la prostitución con los narcotraficantes. Es ella quien convence a ‘Cata’ que la única forma de salir de la pobreza como sus amigas era ponerse implantes mamarios para vender su cuerpo y la acompaña durante toda su travesía para operarse, su posterior éxito dentro de este oscuro y peligroso mundo y también su muerte.

Y es que tras ser aparentes amigas inseparables, la mujer de cabello rojo, corroída por la envidia y ambición por la prosperidad de su amiga, la traiciona seduciendo a ‘Marcial’, el esposo narco de ‘Catalina’, hasta convencerlo de abandonarla para casarse con ella.

Por supuesto, tras enterarse de esta puñalada que se sumó a las muchas otras tragedias que venía acumulando, ‘Catalina’ se derrumba y atenta contra su propia vida, como se vio en su fatal desenlace, para terminar con la tragedia personal que se construyó desde que se obsesionó con incrementar sus senos para “forrarse” de dinero.

Este inolvidable personaje fue interpretado más que impecablemente por María Fernanda Yepes, actriz cuya carrera despegó tras su magistral y sobresaliente actuación en esta telenovela con la que conquistó al mundo; sin embargo, aunque la intérprete fue la gran ausente cuando Telemundo decidió retomar la historia con un giro en una secuela titulada Sin senos sí hay paraíso, la estrella no está retirada del medio, sino que, al contrario, ha continuado imparable los últimos años construyendo su trayectoria. Mira cómo luce hoy.

Así luce hoy ‘La diabla' de Sin senos no hay paraíso

Tras saltar a la fama con un derroche de talento como la despiadada ‘Yésica’ en Sin senos no hay paraíso, María Fernanda Yepes siguió abriéndose brecha en el mundo del espectáculo, donde debutó como actriz en 2006, pues las ofertas para trabajar no dejaron de llegarle hasta ser lo que es hoy en día: una de las protagonistas colombianas más talentosas y queridas a sus 40 años de edad.

Inmediatamente tras el final de la laureada telenovela en 2009, Yepes consiguió el papel protagónico en Rosario Tijeras, una exitosa producción colombiana que se emitió en muchos países con un gran recibimiento y que incluso tuvo su versión mexicana.

A esta, le seguirían los últimos años otros proyectos en los que encarnaría papeles principales en televisión, como Mentes en shock (2011), La teniente (2012) Demente criminal (2014-2015), Azúcar (2016), La piloto (2017), José José, el príncipe de la canción (2018) y María Magdalena (2018-2019), por mencionar algunos.

Su última aparición en una producción con formato televisivo fue este año en la serie de Netflix Oscuro deseo, donde encarnó a ‘Brenda Castillo’ y compartió créditos con artistas como Maite Perroni, Jorge Poza, Regina Pavón, Alejandro Speitzer y Erik Hayser.

No obstante, la ficción en la televisión no ha sido el único espacio donde ha brillado los últimos 13 años, también ha destacado con su participación como presentadora y participante en reality shows, actuaciones en programas televisivos y la pantalla grande, donde ha sido parte de cintas como Blood Brother (2014), Out of the Dark (2015) y Juan Apóstol, el más amado (2017).

Empero, pese a sus éxitos, hay una producción en la que la actriz no pudo participar por más que quería y el público clamaba por su aparición: Sin senos sí hay paraíso, la continuación de la historia escrita por Gustavo Bolívar que la catapultó al estrellato internacional y la consagró como intérprete.

Al respecto, la eterna ‘Diabla’ de Sin senos no hay paraíso confesó en una entrevista a People En Español que no pudo concretar su aparición debido a compromisos de trabajo. “Para mí fue un golpe muy duro no haber estado ahí continuando con mi personaje”, comentó al medio.

Los espectadores la extrañaron mucho aunque Majida Issa, quien le dio vida en su lugar las primeras temporadas de la teleserie, se destacó con su interpretación. Más adelante, la misma actriz compartió un texto en Instagram en 2018 donde explicó por qué no volvió a vestirse como ‘Yésica’, aplaudió el trabajo de Issa y develó que le fue ofrecido regresar al papel para El final del paraíso, pero nuevamente rechazó la propuesta.

"Y voy a empezar esta historia contándoles el día que me tomé esta foto con ella”, expresó en la descripción de un post donde se la ve posando con la protagonista de La ronca de oro.

“Eran los premios TV y Novelas 2016. Estaba por estrenarse la segunda temporada de Sin senos sí hay paraíso. Yo por cuestiones de tiempo no pude aceptar entrar a esa nueva temporada, que reviviría la historia 10 años después. Tenía en ese momento un guayabo por no poder estar ahí, que ustedes ni se alcanzan a imaginar".

"Solo me quedo con ese día que me la encontré a ella (sin conocerla) para desearle toda la suerte y decirle que tenía en sus manos una joya de personaje, y que el mundo la iba a amar. ¡Y así fue! Y me alegré profundamente. Luego sale al aire la serie, luego la otra temporada, y la otra… Y sus mensajes no se hicieron esperar: que por qué no había estado, que por qué ya no estaba en el personaje, etc…Y más guayabo me dio porque la serie se volvía cada día más exitosa”, reconoció

Posteriormente, Yepes develó que recibió una nueva oportunidad para meterse en la piel de ‘Yésica’ en la última temporada de Sin senos sí hay paraíso –que llevó por nombre El final del paraíso- cuando Issa se bajó del proyecto, pero otra vez declinó la oferta.

"Después por azares del destino, llega a mí nuevamente la oportunidad de regresar a la serie, cuando Maji decide no continuar con su personaje. Y ahí va el porqué de mi TBT y este post. Muchos de ustedes me preguntan a diario si voy a regresar en la temporada 4. Siento decirles chicos que eso no va a ser posible. Algunas decisiones personales me llevaron a tomar esta final decisión (perdón, chicos). Con esto quiero decirles que fue muy difícil decir NO y que el guayabo sigue en mi corazón, ya que esta ‘diablilla’ me dio muchas alegrías”.

Por último, la antagonista de Sin senos no hay paraíso agradeció a Bolívar por escribir esta gran historia. "Y aprovecho este escrito para darle las gracias de corazón a el genio creador de esta gran historia: Gustavo Bolívar, y por hacerme esa linda invitación. Esta vez no pudo ser (tú sabes por qué), pero sé que algún día nos vamos a desquitar (…). A mi maravillosa y fantástica Carmen Villalobos, que adoro con el alma, decirle que siempre la extrañaré y espero que algún día la vida nos vuelva a juntar en un proyecto. A mis chicas del barrio, las extraño forever", concluyó la cotizada actriz sin profundizar en los detalles.

Por otro lado, en cuanto al plano sentimental, la estrella que sigue luciendo igual de hermosa y joven que cuando participó en Sin senos no hay paraíso aparentemente está soltera tras mantener una relación con el actor español José María Galeano.

Asimismo, en la actualidad continúa manteniendo comunicación con Villalobos, a quien ha expresado en el pasado “adorar”, y cosecha éxitos con el proyecto personal Casa felina, un rezo a la tierra.

