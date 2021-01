Estos son los problemas que atraviesa Aidan Gallagher con su personaje Five en The Umbrella Academy

Enfocarse para lograr los viajes en el tiempo con éxito, es lo que debe hacer el actor Aidan Gallagher con su personaje Five en la exitosa serie de Netflix, The Umbrella Academy. A través de ella se ha ganado el cariño, aceptación y respeto de sus fans quienes están atentos de sus pasos y de cómo ha logrado destacar entre el resto de sus famosos hermanos Hargreeves.

Es por ello que aquí te revelamos el por qué este jovencito con su rol atraviesa algunas dificultades pese a que posee uno de las más poderosas habilidades en el desarrollo de esta irreverente producción.

Así ha sido el cambio físico de Aidan Gallagher, protagonista de The Umbrella Academy El actor inició su carrera desde muy pequeño y desde entonces ha cambiado su aspecto hasta volverse un chico sexy en esta historia de Netflix.

Aidan Gallagher con su personaje Five en The Umbrella Academy atraviesa problemas con sus poderes

A criterio de los fans, Five es uno de los personajes con poderes más importantes de la serie. Por eso, su falta de práctica ha hecho que cometa muchos errores que resultan divertidos para la audiencia, sin embargo, a medida que la trama avanza se nota cómo estas "fallas" traen consecuencias que hasta ahora recaen sobre Reginald Hargreeves quien es el encargado de sus entrenamientos.

Sin embargo, gracias a la personalidad libre y rebelde de Five no logra ser manipulado por ninguno de los demás miembros de esta familia que solo busca conocer el origen del crimen de sus padres. Pero sin duda, Reginald es quien puede acercarse un poco más a él para entrenarlo y demostrar que con dedicación y disciplina es capaz de ser más preciso con sus poderes.

Es por ello, que a medida que se suman temporadas veremos a un Five más seguro y que logra transportarse por sí solo, sin inconvenientes. Tanto que hasta puede transportar a sus hermanos a 2019 y descubrir una nueva línea de tiempo en la que descubrirá que su "mentor" (Reginald) está vivo y es el director de la Academia Sparrow y no The Umbrella Academy.

