¿Está embarazada? Ninel Conde responde a sus seguidores y causa polémica

Ninel Conde es una de las famosas que más causó polémica en el 2020, principalmente por el proceso legal que enfrenta contra su expareja, Giovanni Medina para recuperar la custodia de su hijo Emmanuel; así como por su sorpresiva y secreta boda con Larry Ramos a finales de octubre del año pasado. Pero en esta ocasión, el bombón asesino impactó al hacer una confesión en redes sociales.

La actriz y cantante de 44 años de edad pasó unos días en las playas de Cancún junto a su esposo Larry Ramos y mientras tomaba el Sol pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas por medio de su cuenta de Instagram. Una de las interrogantes que le enviaron a Ninel fue si extraña a su hijo Emmanuel.

"Cada respiro de mi vida, pero sé que pronto Dios acomodará en su lugar. En su tiempo, eso es la fe", escribió Ninel Conde. Además, le preguntaron si actualmente se encuentra feliz en su matrimonio, por lo que Conde solo se limitó a mostrar su sonrisa.

Asimismo la cuestionaron sobre cuánto mide su cintura. "No me la he medido en esta época…no me atrevo jajaja…a finales de enero me mediré", escribió Ninel Conde.

¿Ninel Conde quiere otro hijo?

Ninel Conde causó revuelo entre sus seguidores al ser cuestionada sobre si se encuentra embarazada actualmente, pues diversos medios de comunicación especularon que el "bombón asesino" está esperando a su tercer hijo.

Por lo que la actriz destacó que no está embarazada pero dejó ver que podría estar buscando tener un bebé junto a su esposo Larry Ramos y formar una familia. "Todavía no", respondió Ninel Conde.

Cabe destacar que Ninel Conde ya tiene dos hijos: Sofía Telch Conde de 23 años de edad, a quien procreó con el actor Ari Telch, y Emmanuel de seis años de edad, a quien tuvo durante su relación con Giovanni Medina.

