Andrea Legarreta comparte una foto de su mamá y sorprende con el gran parecido que hay entre ambas

Para todos es sabido que la familia es una de los aspectos más importantes en la vida de Andrea Legarreta. Al lado de sus hijas y su esposo Erik Rubín, la reconocida presentadora del programa ‘Hoy’ confirma que son todo en su mundo, a lo que podemos sumar el amor que siente por su madre.

La hermosa conductora de televisión una vez más compartió desde su cuenta Instagram, la felicidad de poder celebrar una nueva fecha de cumpleaños de su mamá, por lo que se llenó de buenos deseos en un día especial para ella.

Foto/@andrealegarreta

Sus fans aún recuerdan cuando desde el set del matutino de Televisa, la hermosa artista no logró contener las lágrimas al cantar la canción “Mamá”, y recordar que no podía estar cerca de su progenitora en el Día de las Madres, el pasado 10 de mayo, debido a la crisis sanitaria producida por la pandemia.

Andrea Legarreta ha dejado saber los difíciles momentos que afrontó ante sus días de contagio por el Covid y los meses de confinamiento en casa, situación que no le ha permitido compartir mucho con sus padres que residen en Acapulco.

Kylie y Kendall Jenner en duelo de outfits invernales presumen sus lujosos abrigos y botas Pradas en sus vacaciones en Aspen Las hermanas han lucido unos increíbles look a su llegada a los nevados paisajes

El amor de Andrea Legarreta por su madre

Isabel Martínez es la mamá de Andrea Legarreta, a quien ama por sobre todas las cosas y en un nuevo gesto de amor y agradecimiento a la mujer que le dio la vida, la llenó de hermosas palabras al celebrar un nuevo año de vida en este mundo.

En una de sus últimas publicaciones, dedicó un largo mensaje a su progenitora describiéndola como una madre y abuela paciente, a quien añora tener siempre a su lado: “¡Mi reina hermosa! Mi Chabelita adorada, hoy es tu cumpleaños. Celebro tu vida, mamacita linda. No me canso de dar gracias a Dios por ti, porque me tocaste como mamá. Siempre comprometida y luchando para ser la mejor mamá para nosotros”, escribió la reconocida presentadora de televisión.

Pese a que el tiempo ha transcurrido para “Chabelita”, como cariñosamente llama a su mamá, el gran parecido que madre e hija tienen es evidente, tal como se puede apreciar en la fotografía que publicó, en la que se aprecia a ambas unidas por sus mejillas.

Al igual que la conductora, Doña Isabel es una guapa mujer que se mantiene glamorosa a su edad y con un rostro alegre, dejando ver las grandes similitudes que guarda su cara con la de Andrea, sus mismos ojos, la perfilada nariz y la eterna sonrisa de Legarreta.

La hija de Lucero cautiva con un look de tendencia de chaqueta negra acolchada y pantalones skinny El 2020 fue un año de grandes proyectos para la dulce Lucerito

Te recomendamos ver: