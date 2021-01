Ella es Gabriela, la hija de la actriz de ‘Marcela Valencia’ en “Yo soy Betty, la fea”

Entre la infinidad de telenovelas que para siempre se han quedado grabadas en el corazón de la audiencia sin duda alguna se encuentra Yo soy Betty, la fea, un melodrama colombiano, protagonizado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, que ha conquistado por completo a las audiencias de más de 100 países desde su estreno en 1999.

A más de 20 años desde su lanzamiento en Colombia, la historia escrita por el libretista Fernando Gaitán, reconocida como la producción de su género más exitosa en todos los tiempos, sigue dando de qué hablar gracias a sus continuas retransmisiones en todo el mundo y su incursión en las plataformas de streaming, donde las vivencias de la poco agraciada pero inteligente ‘Beatriz Pinzón Solano’ siguen conmoviendo espectadores y arrancando carcajadas.

La actriz de ‘Marcela’ en “Betty, la fea” revela que le detectaron un pequeño bulto en el seno La estrella aprovechó la experiencia para insistir en la importancia del autoexamen de seno.

Sin embargo, no solo es la trama la que acapara la atención, también lo hacen los actores que fueron parte de este proyecto, como Natalia Ramírez, quien a la fecha sigue siendo reconocida por el papel que interpretó en esta novela y catapultó su carrera internacionalmente: el de ‘Marcela Valencia’, la gerente de puntos de venta de Ecomoda y rival de amores de ‘Betty, la fea’ que incluso con su carácter fuerte y terrible genio se ganó el corazón del público.

Tras su interpretación de la celosa, bella e inteligente prometida de ‘Armando Mendoza’, Ramírez ha continuado construyendo una notable trayectoria artística en el mundo del espectáculo colombiano, donde es ampliamente querida y reconocida; no obstante, esta estrella no ha estado avocada únicamente al terreno profesional los últimos 22 años, también se ha dedicado a su faceta como esposa y madre de una pequeña llamada Gabriela, quien en la actualidad está convertida en toda una mujer.

Así es la guapa hija de ‘Marcela’ de Yo soy Betty, la fea

Algo que muchos todavía no saben es que cuando Natalia Ramírez grabó Yo soy Betty, la fea, la intérprete ya era madre de una niña llamada Gabriela Serrano Ramírez, producto de su matrimonio con el hermano de su mejor amiga, Gabriel Serrano.

Aunque su romance no prosperó y terminó separándose, esta unión le dejó a ese retoñito que solo la ha llenado de alegrías desde su nacimiento. Pero hoy, Gabriela ya no es una pequeñita sino toda una guapa mujer que cumplirá 26 años de edad a finales de este mes siendo una destacada estudiante y el mayor orgullo de su famosa madre, con quien tiene una hermosa relación.

A pesar de que creció viendo a su progenitora triunfar en la actuación, Gaby, como la llama su mamá cariñosamente, está completamente alejada del medio artístico. De hecho, desde hace varios años está radicada en Londres, Inglaterra, cursando sus estudios universitarios en Derecho Humanitario y Relaciones Internacionales, reveló Ramírez en una entrevista a Bravíssimo en 2016.

Sin embargo, la jovencita, que además fue parte de la lista de honor de la Universidad de Boston, no siempre estuvo lejos del mundo del espectáculo, pues ella también es actriz y cantante.

Según contó Natalia en la mencionada plática, su hija trabajaba con la cadena hispana Telemundo, pero decidió dejar su carrera artística para dedicarse a sus estudios.

La también cantante y productora narró que intentó persuadir a su hija de no abandonar su camino en el medio pues, como heredera de todo su talento y belleza, quería que siguiera sus pasos y fuera una gran artista, pero evidentemente no tuvo éxito.

“Cuando mi hija me dijo ‘mami, voy a estudiar Derecho’ yo (le dije) ‘¡no! ¿Por qué vas a hacer eso si tú ya tienes una carrera?’ (…). Yo le decía ‘por favor, no. Te lo pido, quédate con ellos (Telemundo), por favor, te lo suplico’ y ella (me dijo) ‘no, mami, me voy a estudiar’ (…) Eso fue una pelea”, recordó al citado programa de televisión donde además describió a su unigénita como juiciosa, talentosa y disciplinada.

En ese show, la joven envió un saludo a su mamá que la conmovió hasta las lágrimas al expresarle que era “la mejor mamá del mundo”. “Sabes que te amo infinito y más allá y te mereces todo el éxito y toda la felicidad del mundo”, le manifestó desde Reino Unido.

Por otro lado, además de su excelente comunicación su mamá, Gabriela también mantiene una gran relación con Ricky Díaz, el esposo de Natalia desde hace más de una década, con quien comenzó a convivir cuando solo tenía 5 años de edad.

Sobre esto, la actriz incluso comentó en 2017 al programa colombiano Confesiones que su marido y su hija se hablan todo el tiempo y ella lo considera como su segundo padre.

En la actualidad, la joven posee una cuenta en Instagram privada, pero su madre, con quien comparte un extraordinario parecido, continuamente comparte postales donde se las ve viviendo juntas momentos especiales y los usuarios no dejan de apuntar que parecen verdaderamente hermanas, pues los años no pasan por Ramírez.

Asimismo, todos los 30 de enero, la villana de Betty, la fea celebra el cumpleaños de su hija en redes sociales recordando ese gran momento cuando llegó al mundo un día como ese a las 5:36 de la tarde y lo enorgullecida que está hoy de ver la gran mujer en la que se transformó.

“Cuando me acuerdo del momento maravilloso de tu nacimiento no puedo dejar de ver en el milagro en el que te has convertido. Una mujer íntegra, honesta, generosa, cabal… Un ser humano lleno de virtudes que ha sabido aprovechar las oportunidades que la vida le ha puesto para salir adelante. Que defiende a cada respiro su género. Mujer ante todo y todos. Un ser de orgullo, de belleza, de inteligencia. Eres increíble hija mía. No te puedes imaginar lo que mi ser siente por ti. Gracias por todo lo que me das (…)”, le expresó en Instagram para su cumpleaños 22.

Mientras, el año pasado, la estrella de Betty, la fea le escribió: “Hoy es un día muy importante en la historia de mi vida. Hoy hace 25 años nació el ser más espectacular que haya conocido. Ha demostrado a través estos años toda su fuerza, su luz, su carácter, su nobleza, su inteligencia pero sobre todo su capacidad y valentía ante las adversidades de su vida. Ha sobrepasado cada obstáculo, es un ser feliz, lleno de amor por ella y por los demás. Felicidades hija mía, por cómo has llevado estos 25 años. Eres un ejemplo a seguir”.

También te puede interesar: