Jennifer Lopez se desmaquilla en Instagram y sorprende con su rostro sin filtros

Tener 51 años debería notarse en la cara, al menos un poco. El tiempo no pasa en vano… menos en el rostro de Jennifer Lopez, quien parece no envejecer a pesar de su edad.

La cantante y actriz publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que compartió públicamente su rutina de 'skincare' y se desmaquilló en vivo, mostrando su rostro sin filtros ni retoques.

En el video, Jennifer Lopez aparece con un makeup bastante cargado y el resultado final es impresionante. Su cutis luce intacto, sin arrugas ni marcas. La cantante está en su baño, vistiendo un fina bata dorada, lista mara desmaquillarse y descansar.

"¡Estamos frescos para 2021 después del evento WashAway2020 de ayer. No puedo creer que 'JLo Beauty' esté disponible ahora. Han pasado años y finalmente está aquí. Hemos pasado cientos de rondas de pruebas de productos y formulaciones… ¡¡Todo para asegurarnos de que creamos los productos perfectos para que usted obtenga ese brillo!!", comentó JLo.

JLo aprovechó para promocionar en el video su nueva línea de productos para el cuidado de la piel que ya está a la venta. Los productos son hechos a base de ingredientes naturales, como el aceite de oliva, el cual utilizada desde que empezó a maquillarse cuando era una adolescente. Fue su madre la que le aconsejó incluirlo en su rutina de belleza, y en la actualidad, es un ingrediente importante en su tratamiento.

