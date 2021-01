Salma Hayek comienza el 2021 posando con un sexy traje de baño a sus 54 años y muestra sus canas

La edad no es una excusa para la galardonada actriz Salma Hayek. La mexicana de 54 años sigue atreviéndose a posar en balnearios, albercas, llevando delicados bikinis y sexys trajes de baño.

Ni la aparición de sus canas ni el continuo curso de la vida hace que la originaria de Veracruz pierda sus matices de juventud. Sigue manteniéndose joven, activa, físicamente atractiva y cada vez más coqueta.

El domingo 3 de enero, el primer domingo del 2021, Salma Hayek quiso pasar una tarde diferente dándose un chapuzón. La fotografía fue tomada en una especie de jacuzzi y la actriz luce un traje de baño color café con detalles anaranjados. Tiene unos lentes de sol animal print y prendas de oro que combinan a la perfección con su outfit veraniego.

"¡Santa Virgen de Guadalupe!", "Bellísima, mamasita hermosa", "Reina", "Guapísima", fueron algunos de los comentarios que recibió Salma en su publicación en su cuenta de Instagram, entre otros mensajes de sus más fieles seguidores

Además, poco antes del final del 2020, Salma Hayek posó en una playa con un traje de baño morado y un lindo sombrero, perfecto para la ocasión. "Últimos días de 2020. Nunca he estado más agradecida de tener salud y estar en contacto con la naturaleza", comentó.

Le dice sí a sus canas

Salma Hayek mantiene su sensualidad en todo tipo de fotos, hasta comiéndose un helado. Lo llamativo en un reciente post que compartió en Instagram fue que mostró sus canas.

Y es que los cabellos blancos no son una excusa para la actriz, que con 54 años se mantiene llena de juventud y no tiene ningún tipo de complejo al enseñar sus canas o al admitir su edad. Con ese cuerpazo, ¿quién no se se sentiría orgulloso de tener más de 50?