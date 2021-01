Silvia Navarro posa junto a su hijo León y sorprende lo mucho que ha crecido

Consagrada como una de las actrices favoritas de la pantalla chica y disfrutando de su soltería, Silvia Navarro se encuentra en el mejor momento de su vida. Tras su separación el año pasado, la estrella optó por enfocarse en su carrera y actualmente está ultimando los detalles para su ansiado regreso a la televisión con La suerte de Loli, una comedia romántica que marca su debut en las filas de Telemundo este nuevo año.

Sin embargo, más allá del terreno laboral o su estatus sentimental, la intérprete mexicana tiene un amor que no sufre vaivenes, nunca la abandona y resiste a todos los altibajos en su vida: el de su pequeño hijo León. Por ello, aunque no es asidua de publicar fotos de él, hizo una excepción el pasado 31 de diciembre para compartir con sus admiradores una enternecedora postal al lado de su retoño con la que dio la bienvenida al 2021.

Así lucía Silvia Navarro en su debut como conductora a los 18 años La actriz actualmente tiene 42 años.

Silvia Navarro se muestra al lado de su hijo León en foto inédita

Más que lista para escribir las nuevas páginas de su vida en este nuevo año, Silvia Navarro tomó por sorpresa a sus casi 3 millones de seguidores en Instagram al compartir, como pocas veces, en su cuenta en la red social una hermosa instantánea donde aparece posando junto a su primogénito de cinco años de edad.

En la imagen nunca antes vista, madre e hijo lucen plenos mientras juegan muy concentrados con la arena de una playa mientras caía el sol. Por un lado, se aprecia a la protagonista de telenovelas ataviada en un traje de baño negro con profundo escote pico y lentes de sol; mientras, su nene posó con un par de shorts estampados en negro y azul y una gorra roja.

Asimismo, como leyenda para la foto, Navarro solo redactó “2021” junto a un emoji de lápiz.

Por supuesto, desde la publicación de la imagen el último día del 2020, el post no ha dejado de robar corazones y recibir mensajes de sus amigos, colegas y admiradores deseándoles un feliz año, manifestándoles amor y expresando su impresión ante lo mucho que ha crecido el pequeño nacido el 7 de septiembre de 2015.

"Feliz año, amore. Los amo hasta el infinito por siempre", escribió Grettell Valdez al pie de la imagen con más de 90 mil likes. Por otro lado, la mamá primeriza Fernanda Castillo manifestó: "Feliz año, amiga querida"; mientras, Beatriz Morayra se sumó al hilo de más de dos mil comentarios agregando: “Los amamos de una manera ‘elegantíshima”.

No obstante, las reacciones que predominaron fueron aquellas que apuntaron lo grande que está León:

@biaasillveira : “¡León está enorme! Qué hermosos, Dios mío”

: “¡León está enorme! Qué hermosos, Dios mío” @yurena_andrea : “Feliz 2021. Qué grande León”

: “Feliz 2021. Qué grande León” @roosmerymaza : “Está grandote León”

: “Está grandote León” @itza0rozco: “¡Wow, que grande está! ¡Feliz año!”

Fue a principios del año pasado que Navarro reveló al programa Hoy las razones por las que no sube fotos de su hijo en redes sociales. En esa ocasión, comentó que limita las publicaciones relacionadas al pequeño simplemente para respetar su privacidad.

“La verdad es que yo por mí, se los enseñaría todo el día, pero también creo que no es mi vida, es la vida de León. Yo me siento profundamente orgullosa de cada pequeño o gran logro que para mí es inmenso, y cada día lo veo más bello, y cada día lo veo más guapo y más inteligente, pero precisamente como no sé (si quiere que lo comparta o no), me reservo”, dijo, según recogió Las Estrellas.

