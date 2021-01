Así luce hoy 'Byron', el hermano de 'Catalina' en "Sin senos no hay paraíso"

Cuando Sin senos no hay paraíso se estrenó en las pantallas de Telemundo en el año 2008, la historia de ‘Catalina Santana’ acaparó de manera arrolladora el gusto de la audiencia; pero la vida y muerte de esta jovencita, obsesionada con aumentar el tamaño de sus senos porque creía que era la única manera para hacer realidad su fantasía de vivir rodeada de lujos, no fue la única que se quedó grabada en la mente de los televidentes, también lo hizo la de su hermano mayor, ‘Byron Santana’.

En esta impactante trama, basada en el libro homónimo de Gustavo Bolívar que reflejaba una dura realidad, el serio hijo mayor de ‘doña Hilda’ orquesta su propia tragedia. Y es que, tras asumir el rol paterno en su familia y obsesionarse con el dinero, comete el mismo error que ‘Catalina’ en su afán por salir rápido de la pobreza al dejar atrás la escuela e ingresar a un mundo tan oscuro como al que entró su hermana, en su caso, el de los asesinos a sueldo.

Este inolvidable personaje, que adoraba completamente a su madre, fue interpretado más que magistralmente por el actor Juan Diego Sánchez, quien tenía apenas 26 años y recién arrancaba su carrera como actor cuando se ganó el papel del también novio ‘Ximena’, cuya vida acaba a manos de la policía durante una persecución tras cometer un último crimen encargado por 'Marcial', el esposo narcotraficante de ‘Catalina’.

Su actuación principal en esta exitosa telenovela protagonizada por Carmen Villalobos lo catapultó a la fama y le abrió de par en par las puertas en el mundo del espectáculo colombiano, marcando un antes y después en su trayectoria profesional. De hecho, a más de una década desde que encarnó este rol, todavía sigue siendo reconocido en las calles como ‘Byron’.

“Yo realmente ya perdí mi identidad. Desde que me bajo de un avión en cualquier parte del mundo, sea en Estados Unidos, México o Europa la gente ya me ve como ‘Byron”, aseguró orgulloso el colombiano en una entrevista a People En Español.

Sin embargo, a casi 13 años desde el lanzamiento de esta historia que le cambió la vida y sigue captando el gusto de muchos, el público se pregunta qué ha sido de la vida de este histrión tras su participación en este melodrama. Mira cómo luce hoy y a qué se dedica actualmente.

El cambio de ‘Byron’ de Sin senos no hay paraíso

Después de destacarse con su gran actuación en Sin senos no hay paraíso, Juan Diego Sánchez no ha parado de trabajar como actor en su tierra natal. Y es que luego de encarnar al entrañable de ‘Byron’, las ofertas de trabajo no han parado de lloverle y, al presente, sigue construyendo las páginas de su carrera artística.

“Para mí significó mucho Sin senos no hay paraíso. Fue mi primer protagónico, me cambió la vida totalmente, crecí como actor, me llenó la vida de muchas alegrías, de muchas bendiciones, se me abrieron muchas puertas… para mí fue el proyecto que me dio prácticamente lo que hoy en día soy como actor", confesó en otra entrevista con la citada revista.

Tras el final de su participación en esta exitosa trama, obtuvo su siguiente papel en la novela de MTV Niñas Mal (2010), con el papel de ‘Carlos’. Posteriormente, se sumaría al elenco de otras exitosas producciones en Colombia con papeles principales como Tres milagros (2011), por la que obtuvo un gran reconocimiento; Cumbia Ninja (2013-2015), Tarde lo conocí (2017-2018), Paraíso Travel (2018) y La ley del corazón (2019), por mencionar algunas.

Su última actuación fue en la popular telenovela Enfermeras, estrenada el año pasado, donde tuvo una actuación especial con el papel de ‘Rodrigo’.

No obstante, sin duda alguna la participación especial más memorable que ha actuado en la última década fue la que tuvo en Sin senos sí hay paraíso, una telenovela que continuó la historia donde nació su personaje más conocido.

Aunque hace años que Sánchez enterró a ‘Byron’ con la muerte del personaje en el teledrama finalizado en 2009, este personaje “revivió” en la segunda temporada de la secuela y él aceptó encarnarlo nuevamente.

Pero, el hijo de ‘doña Hilda’ no regresó de la muerte, como sí lo hizo su hermana, sino que solo apareció como parte de las alucinaciones que su madre tiene en algunos episodios, donde cree que todavía está vivo.

Sobre esta tarea a nueve años desde su primera personificación, el intérprete que no ha regresado a Telemundo desde el final de Sin senos no hay paraíso aseguró en su día, en una plática a People En Español, que no fue para nada difícil volver a meterse en la piel de este joven.

“Fue un personaje que llevaré en el corazón por siempre, por el cariño de la gente, por todas esas personas lindas que durante estos nueve años me estuvieron escribiendo, enviando videos, comentarios positivos y pues nunca lo olvidé”, aseveró. “(Entonces) fue fácil (volverlo a interpretar) porque ‘Byron’ fue un personaje que quiero mucho y aún lo siento entonces para mí fue como la primera vez. Fue muy natural todo”, admitió.

Sin embargo, Juan Diego no solo sabe actuar, también es un empresario y cantante del género urbano. Luego de su éxito en el mundo actoral, decidió incursionar en la música, algo que desde pequeño le ha llamado la atención.

Bajo el pseudónimo Juandy, ha lanzado numerosos temas musicales que pueden escucharse en YouTube, tales como Salvaje y Byron, un cover del tema de su personaje en Sin senos no hay paraíso.

Según contó en una tercera conversación al mencionado medio en 2019, su motivación principal para estrenarse como cantante fue el cariño y respaldo de sus fans. “Yo creo que hay muchas telenovelas y proyectos que toman tiempo en hacerse y quedan esos huecos donde uno tiene el tiempo libre y esos son los tiempos donde yo quiero darle a mis seguidores música, que conozcan también a través de mis canciones historias mías amorosas o cosas que me han pasado".

"Yo creo que es el momento de cantar, es el momento de llevar música por todo el mundo, de llevarla a todos los países donde salen mis telenovelas, donde están esos seguidores que siempre esperan más de uno y cantarles y poderlos conocer”, dijo.

Ahora, Juan Diego es un artista muy maduro que todavía mantiene presente su paso en Sin senos no hay paraíso, novela de la que atesora momentos muy invaluables. Empero, los recuerdos más importantes que conserva de esta experiencia profesional son sus grabaciones con Catherine Siachoque, quien encarnó a ‘doña Hilda’.

“Yo de ella aprendí a actuar, a transmitir como gran actriz que es y yo tan pequeñito en ese momento absorbí todo ese profesionalismo y esa entrega que nos dimos entre madre e hijo. Yo a ella hoy en día después de tantos años la veo como una mamá, como una mamasita porque es mamasita hermosa”, confesó a la revista.

Esta respuesta no es de extrañar pues en una charla en 2017 le dijo al medio que la escena más memorable de todas las que grabó fue una precisamente al lado de Siachoque.

"(Me quedo) con una escena donde yo a ella le digo que soy su novio, que ella es todo para mí, que por ella hago lo que sea. Es una escena donde nos vamos en la moto después de que la secuestraron. Nos vamos a un mirador, nos tomamos una cerveza, la abrazo, le doy un beso y le digo que yo soy su hombre. Esa escena me pareció espectacular, lo que es el amor de un hijo por una madre es increíble", rememoró.

Actualmente, la estrella de 38 años no mantiene contacto con sus compañeros de Sin senos no hay paraíso o así lo dio a conocer al medio en la misma charla, donde admitió que solo tiene comunicación con Carolina Sepúlveda, quien interpretaba a su pareja en esta ficción.

Por otro lado, en sus redes sociales, Juandy ha estado un poco ausente. En primer lugar, en su cuenta en Twitter, no actualiza desde noviembre del año pasado, al igual que en YouTube. En cuanto a Instagram, el actor mantiene su perfil privado. Mientras, en su supuesta página de Facebook, circulan algunas imágenes actuales.

