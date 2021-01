La revelación de la ex de Eugenio Derbez: "Nunca lo vi feliz"

Qué difícil es imaginar a Eugenio Derbez con la cara larga, molesto o triste. Como comediante, productor, actor y padre de familia suele llevar una sonrisa en su rostro.

Pero parece que la faceta de felicidad del intérprete de Ludovico en 'La familia P.luche' es parte de su actualidad y no del pasado. Su ex pareja, la actriz Dalilah Polanco, dio detalles de cómo fue deteriorándose su relación con Derbez.

A través del programa en YouTube de Yordi Rosado, Dalilah habló de su romance con Eugenio Derbez, a quien conoció en los ochentas, mucho antes que el productor mexicano se casara con Alessandra Rosaldo. La actriz trabajó con él precisamente en 'La familia P.luche' interpretando a Martina, la mejor amiga de Federica P.Luche, interpretada por Consuelo Duval.

En esa época, Dalilah Polanco estaba casada con Sergio Catalán, mientras que Eugenio tenía una relación con la diseñadora de modas Sarah Bustani. Pero ambos estaban en proceso de divorcio.

"Yo me divorcié en agosto y a los tres días el señor me estaba invitando a salir. Ya habíamos platicado del tema y le dije: 'Aguántame tantito porque no me he divorciado', y de nada sirvió todo lo que esperamos porque a la hora de la hora (…) acabó como que yo había dejado a Sergio por Eugenio y Eugenio había dejado a Sarah por mí, pero no fue así, al menos en mi historia no fue así".

No lo veía feliz

Sobre cómo fue su relación, Dalilah reveló a Yordi Rosado que no veía a feliz a Eugenio Derbez cuando estuvieron juntos.

"Me sentía en una escuelita de aprendizaje porque sentía que era su asistente ejecutiva bilingüe, pero su secretaria, pero su ama de llaves, pero su novia, pero su amante, su actriz, su cómplice, o sea, sentía como que tenía muchísimas obligaciones. Probablemente, en el momento en que yo estuve con él nunca lo vi feliz al cien".

Para ella, Derbez representaba una "sombra en su carrera": "Era muy buena y muy difícil relación, era de gran aprendizaje. Había muchas responsabilidades, porque era el señor actor, el señor director, el señor actor (…) Tenía que estar a la altura, o sea, el señor Eugenio Derbez es una sombra muy grande. Y estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegido en unos aspectos, pero también te sientes a la sombra".

Dalilah admitió que le dolió mucho la ruptura con Eugenio Derbez: "(Me dolió) muchísimo, cañón. Me dolió más que con Sergio. Además, como hubo mucha prensa fue muy fuerte. No sabes lo terrible que era salir a un escenario a dar función y escuchar a la gente ‘Es la de Derbez’ porque no soy ‘la de Derbez’, soy Dalilah Polanco".

Sin embargo, el tiempo pasó, y en un reencuentro, Dalilah y Eugenio platicaron y sanaron las heridas: "Nos dimos con el hombro. Nos volteamos a ver, nos abrazamos y hablamos".