La espera culminó. A partir de este martes 5 de enero los fans de This is us podrán deleitarse con los nuevos capítulos de la segunda parte de la quinta temporada que se vio interrumpida en el 2020 por la pandemia del Covid-19 que generó un significativo retraso en las grabaciones. Sin embargo, este regreso podrá ser disfrutado para la televisión de Estados Unidos.

En el caso de Latinoamérica, será a partir del miércoles 6 de enero que tendrán disponible los nuevos capítulos que están más dramáticos e impactantes que nunca.

Estas son las razones por las que los fans de la serie This is us están molestos con el estreno de la quinta temporada Aquí te explicamos el porque los fieles seguidores de esta historia arremetieron contra sus realizadores.

Te decimos cómo y cuándo ver los nuevos episodios de la quinta temporada de This is us online latino

Si eres usuario de Fox Premium en Latinoamérica los nuevos episodios de la segunda parte de la quinta temporada estarán disponibles a partir de este martes 5, así podrás tener de primera mano el desenlace de todos los dramas planteados por la familia Pearson que se ha ganado el corazón de la audiencia. Incluso para este tan esperado regreso se espera que las interrogantes sobre la enfermedad de Rebecca.

También se espera que a partir de las 23:00 se conozcan las secuelas de Kate, su pasado y si Kevin y Randall seguirán con sus conflictos que generaron tanta preocupación entre los seguidores de esta historia. Además hay quienes se preguntan qué pasará con Kevin y Madison.

Ante esto el actor Justin Hartley que interpreta a Kevin dijo a TV Guide que su personaje pasará por varias reflexiones por sus relaciones sentimentales. "Es una pareja extraña. Están tratando de que funcione, tienen aprecio el uno por el otro, pero no estoy seguro de qué tan profundo es ese cariño. Ya vimos a un Kevin con dudas. Tiene miedo de que esto no funcione". Con esta revelación se incrementan las dudas y el saber qué pasará con esta situación tan compleja.

Angélica Rivera es pura elegancia con un maxi vestido azul bordado con flores y cristales azules La actriz de 51 años luce hermosa en los trajes de este tono

También puedes ver: