Vocalista de Intocable aclara que no utilizó palancas para la vacuna de Covid

Ricardo Muñoz, vocalista de Intocable, generó hace unos días polémica en redes sociales tras afirmar en su cuenta de Twitter que lleva algunos días con la vacuna Covid-19 en su organismo.

El comentario provocó varias reacciones negativas y señalado por presumir que recibió la dosis con el apoyo de influencias o palancas.

El cantante, que radica en Texas, decidió volver a las redes sociales para decir su verdad sobre la vacuna contra el Covid.

"Quiero hablar sobre le tema delicado que ha estado en redes. Primeramente una no fueron por palancas, yo creo que ahí si me equivoqué en decir cosas, pensando que por ser Twitter no es un periodista serio (…), respondí cosas como de amigos o en broma o cualquier otra cosa", dijo Ricky Muñoz en un video.

El acordeonista decidió que las cosas fueron malentendidas.

"Les voy a contar exactamente cómo fue y sé que que algunos ustedes ya hicieron su idea sobre el asunto por lo que escribieron. Primero fue en Estados Unidos, no en México. La segunda, yo no le quité el lugar a nadie, la cosa es que llegó el cargamento para los doctores y enfermeras como debe ser; la verdad, no sé cómo se manejó al principio eso, porque se supone que todos los doctores y gente de primera línea dicen: 'Esto es lo que ocupo y esto sobro'. Fue más bien buena suerte y lo postean, lo vuelvo a repetir lo postean en Faceboook que estaran poniendo la vacuna contra el Covid en tal dirección".

El músico decidió ser como cualquier ciudadano, que toma la oportunidad que se ofrece y es cuando decide hacer fila para recibir la dosis.

"Fue llegar y hacer fila donde había muchos ciudadanos, porque lo que pasa ya una vez que sacas de refrigeración la vacuna tienes cierto tiempo para usarlo,

porque se echa a perder", puntualizó el músico que se aplicará la segunda dosis el próximo 9 de enero.

Sin influencias

Añadió, "fui uno de los afortunados que me pare en la fila, no pague nada, la vacuna no me costó nada. No sé cómo se está manejando ahora, no era para presumir que me la puse, sino para generar consciencia a toda la gente y compartir los efectos secundarios, nunca fue con una intención de burla".

El vocalista de Intocable pidió a los medios de comunicación ser más responsables e investiguen bien las notas.

