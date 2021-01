Adamari Lopez enamora con un clásico vestido negro de lunares que sirve tanto para reuniones casuales y formales

Adamari Lopez se tomó un par de días de vacaciones comenzando este 2021, disfrutando al máximo en Universal Studios con su pareja Toni Costa y su hija Alaïa, quien probó prácticamente todas las atracciones del famoso parque. En todo momento tomaron las precauciones necesarias a raíz de la pandemia, como el uso de gel y cubrebocas.

"Pasamos unos días hermosos disfrutando en familia y creando memorias @alaia @toni y yo en @universalorlando. Visitamos Universal Studios e Island of Adventure, Alaïa quería todas las atracciones que fueran de acción y montaña rusa", escribió de forma jocosa la conductora del programa Un nuevo día de Telemundo.

Después de una dolorosa separación de Luis Fonsi hace más de una década, Adamari Lopez halló de nuevo el amor junto al bailarín español Toni Costa, a quien conoció en el año 2011 mientras eran pareja de baile en el reality show Mira quién baila, demostrando que el amor, literalmente, puede estar esperándote a la vuelta de la esquina.

De hecho, en una reciente entrevista que concedió al programa dominicano Noche de Luz, habló de cómo ha podido salir adelante a pesar de las dificultades que ha atravesado en su vida.

"Yo creo que el tomar las cosas que me ha dado la vida en término de dificultades y transformarlas en momentos de crecimiento, de aprendizaje, tratar de tomar las cosas con sabiduría y aprender de ellas, y con buena actitud, es lo que me puede definir o lo que me ha sacado adelante. Quiero transformar cada momentno difícil en algo diferente, en algo que me haga crecer", manifestó en dicha entrevista.

Y Adamari Lopez escogió para la ocasión, un traje que todas las mujeres deberían tener en su armario: se trata de un mini vestido negro de seda plisada, con detalles bordado en el área del cuello y mangas de encaje floral, que sumó elegancia y delicadeza a su look.

Entonces, la protagonista de telenovelas tan exitosas como Amigas y rivales ha confirmado en varias ocasiones que las mujeres con curvas pueden lucir hermosas y que no es necesario ser talla cero para brillar. A sus casi 50 años, Adamari Lopez se encuentra en su mejor momento tanto familiar como laboral.

