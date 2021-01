Biby Gaytán y sus hijas Alejandra y Ana Paula tienen un talento innato para el mundo del espectáculo y las cámaras. Y ahora, en estos meses de pandemia, las tres se han convertido en youtubers, compartiendo directamente con sus fans detalles de su vida familiar y sus experiencias en el día a día en casa.

Ahora, Ana Paula Capetillo decidió entrevistar para su canal a su mamá Biby Gaytán, indagando un poco más sobre su faceta de mamá y de artista, dejando ver una vez más toda esa dulzura y carisma innatas que tiene desde siempre.

Biby Gaytán fue entrevistada por una de sus hijas y deslumbró con un maxi blazer ocre y un pantalón a la cintura

La primera pregunta que tuvo que responder Biby Gaytán estuvo referida a la maternidad: "¿Cuándo decidiste ser mamá?", curioseó Ana Paula y su mamá contó lo siguiente: "En mi caso, creo que Dios me dio la oportunidad de realizarme como madre y yo la aproveché y he disfrutado de cada minuto de la vida de mis niños y nadie nace sabiendo ser mamá o papá, así que he ido aprendiendo a lo largo de la vida".

También habló de aquello que hace únicos a cada uno de sus hijos: de Eduardo Jr comentó que su amor por los deportes extremos lo distingue de todos sus hijos, gusto que heredó de su papá Eduardo Capetillo y con quien lo comparte.

En el caso de sus hijas, Ana Paula ama la literatura y suele ser bastante reservada: "Es una niña sumamente intelectual y que ha amado toda la vida los libros. Es un don con el que naciste, hija". Y de Alejandra comentó: "Mi Alejandrita, siempre lo he dicho, está entre Eduardo y tú", comentó a Ana Paula. "Tiene tantas cosas de Eduardo y, al mismo tiempo, tiene tantas cosas tuyas que creo que eso la hace única. Está en el nivel intermedio de esa espontaneidad, ella es como un libro abierto (…) es ua gran, gran amiga".

Sobre los mellizos Manuel y Daniel, de 7 años, enfatizó en que son una mezcla de sus hermanos mayores: "Ellos tienen la combinación de ustedes tres. Tienen todas esas características y sobre todo tienen esas cosas buenas que los hacen únicos, que ellos literalmente dividen entre ellos dos".

El look de Biby Gaytán

Por supuesto, durante la entrevista en casa, Biby Gaytán no perdió el glamour en ningún momento, ya que se vio preciosa al llevar un jean de bota ancha con un blazer de lana ocre claro, junto con un top acanalado beige y de cuello tortuga, ideal para los días de invierno. El cabello lo llevó con ondas suaves y el maquillaje fue básico, pero coqueto.

Captura de video

Los fans en YouTube quedaron encantados con esta plática y así lo hicieron saber con estos comentarios:

Sandra Martínez Qué linda es Biby, muy cálida, me gusta mucho escucharla porque habla desde el corazón.

PATRICIA BARRON ANGELES Guapísima y elegante Biby, su hija hermosa y tierna.

Jess Guzmán Tengo el placer de haberte conocido en persona, lo sencilla, generosa no lo has dejado, sigues siendo la misma persona. Eres mágica.

