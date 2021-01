La serie The Boys sirvió para que este personaje volviera a la tercera temporada de Cobra kai

La actriz Elisabeth Shue volvió a Cobra Kai temporada 3 por una razón muy particular: para no decepcionar a quienes han hecho de esta historia un éxito que honra a la emblemática serie Karate Kid en la que dio sus primeros pasos en la actuación. Y todo esto se dio gracias a la opinión del director de The Boys quien le hiciera esta petición como fan de la trama y de su personaje.

Y es que Shue interpretó a Madelyn Stillwell en la muy famosa serie de Amazon Prime que genera impacto en la audiencia tal como lo hace esta producción de artes marciales en Netflix. De ahí que la admiración y clamor que le hiciera uno de los líderes del equipo creativo durante las grabaciones de la historia adaptada por Eric Kripke sirvieron de motivación para que la original Ali Mills estuviera de vuelta en la entrega que fue estrenada el pasado 1 de enero.

¿Estará Terry Silver en la cuarta temporada de Cobra Kai? Aquí te lo explicamos Este personaje sin duda estará de vuelta pero para la próxima entrega de esta exitosa serie de Netflix que se estrenó el 1 de enero con su tercera temporada.

La serie The Boys sirvió para que este personaje volviera a Cobra kai temporada 4

Y aunque el personaje de Ali Mills estaba estipulado que apareciera desde la primera temporada, no fue sino hasta la tercera y cuarta entrega que finalmente tuvo y tendrá mayor participación, tras la decisión que tomara la actriz de complacer a la fanaticada de esta historia que ha arrasado en vistas desde el 2020.

A través de la entrevista realizada a EW Shue expresó cómo se dio todo: "Estaba trabajando con este maravilloso director, Dan Trachtenberg, quien dirigió el piloto de The Boys. Para ser honesta realmente no había pensado en estar en Cobra Kai. Cuando me presenté en el set el primer día, Dan se acercó y dijo: 'Estás haciendo Cobra Kai, ¿verdad?' Yo estaba como: '¿Qué? No lo sé … ¿Crees que es una buena idea?' Él dijo: '¿Es una buena idea? ¡Tienes que estar en Cobra Kai!' Dije: ‘¿Por qué, por qué te importa tanto' Y él dijo: 'No tienes idea de lo importante que es Karate Kid en mi vida"".

Con esta importante confesión la actriz no vio mejor forma de compensar ese halago que llamando a los creadores de esta nueva historia para sumarse de una vez a cada una de las temporadas en las que su participación es clave y evoca aún más los momentos más icónicos de Karate Kid.

Habrá cuarta temporada de Cobra Kai y esto estos son algunos de sus adelantos Los fans de esta historia de Netflix están ansiosos por descubrir qué seguirá en la nueva entrega.

También puedes ver: