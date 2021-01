Juez rechaza anular demanda de Amber Heard contra Johnny Depp por difamación y 100 millones de dólares

Si el 2020 fue un año pésimo para la vida personal y la carrera cinematográfica de Johnny Depp, el 2021, definitivamente, lo comenzó con el pie izquierdo.

Depp, quien esperaba la aprobación de un juez de Virginia para anular una demanda que hizo en su contra Amber Heard, su ex esposa, por difamación y 100 millones de dólares, recibió todo lo contrario: el juez rechazó su solicitud de anulación y mantuvo la denuncia de la también actriz.

La actriz realizó la denuncia por la referida cantidad y motivo por "la campaña de difamación" en su contra, que provocó acoso cibernético en su contra, especialmente en las redes sociales, con incluso peticiones para expulsarla de 'Aquaman 2', cinta de Warner Bros y en la que volverá en el papel de Mera.

Cronología del caso Depp-Heard

Johnny Depp y Amber Heard se divorciaron en 2016, luego que lo denunciara por violencia doméstica. Pero tras la primera demanda, habían llegado a un acuerdo. Dos años después, en 2018, empezaron las críticas a Warner Bros por mantener al actor en la saga de 'Animales Fantásticos', de la que salió en 2020.

En 2019, Depp demandó a Heard, curiosamente también por difamación y 50 millones de dólares, con pruebas y testigos para demostrar que la actriz de 34 años había sido "la abusadora de la relación". Un año después, 'The Sun' derrotó al actor, luego de la denuncia en contra del diario británico por haberlo tildado como un "maltratador de esposas".

El pasado 2 de noviembre, el veredicto de la corte fue a favor de 'The Sun', lo que desencadenó el despido de Johnny Depp de 'Animales Fantásticos' y, para muchos, el final de la carrera del recordado Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe'.

The Walt Disney Company y Netflix ya se pronunciaron al respecto. Depp no volverá a la saga de los piratas y los contenidos relacionados al actor no están disponibles en la plataforma de streaming.

Lo que se espera para este año

Tras el rechazo del juez, Johnny Depp se mantendrá en los juzgados en 2021. Además de apelar ante una corte el veredicto en el caso de 'The Sun', en mayo comenzará un juicio en contra de Amber Heard por difamación, luego que su ex pareja publicara un artículo sobre violencia de género en 'The Washington Post' en 2018.

El actor tiene todo en su contra, luego de confesar su adicción a las drogas y el alcohol, el informe de 'The Sun' y las pruebas de Amber Heard.