¡Inesperada! Esto fue lo que dijo Kiernan Shipka sobre el final de "El mundo oculto de Sabrina"

A pesar de que El mundo oculto de Sabrina llegó a su final con el estreno de la temporada 4 a través de Netflix, los fans están muy molestos, pues consideran que su protagonista Kiernan Shipka podría fácilmente dar continuidad a esta divertida historia que ha sido la más vista, hasta ahora a través de la plataforma streaming.

Sin embrago, para sorpresa de los suscriptores y demás seguidores, las declaraciones de esta joven actriz resultaron reveladoras, inesperadas y contundentes, pues ella aunque no está de acuerdo con el final de esta trama, no descarta la idea de hacer una película u otros proyectos relacionados con esta producción.

El mundo oculto de Sabrina: lo que debes saber sobre la cuarta y última temporada Las tías de "Sabrina, la bruja adolescente", Zelda (Beth Broderick) e Hilda (Caroline Rhea) aparecerán en la nueva temporada

Esto fue lo que dijo Kiernan Shipka sobre el final de El mundo oculto de Sabrina temporada 4 ver online

A través de una entrevista realizada en ET Online , la joven actriz expresó su malestar ante el inminente cierre de temporada de esta historia. A su criterio, saber que este personaje moriría en esta entrega representó un dolor, pues considera que ella podía dar más para seguir con otras temporadas. Sin embargo, para los realizadores esto no era posible y por tanto debió afrontar con responsabilidad esta decisión.

"Me sorprendió mucho. Creo que tenía la misma mentalidad que todos los demás, que era Sabrina no puede morir. Ella es Sabrina. No puede morir. Y luego pensé: oh, no hay más páginas, creo que eso es todo. Es un final dramático", dijo al portal.

También señaló que esto la afectó emocionalmente, que no fue fácil de digerir, sin embargo, resultó optimista al referir que si eso era lo que el público quería para que Sabrina se uniera a Frank, entonces le resulta mágico e incluso esperanzador. Y ante la posible realización de una película sobre este tan emblemático personaje señaló que ama tanto este papel que seguramente sería la excusa ideal para mantenerlo vivo y muy cerca de sus fans.

