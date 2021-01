Piden que Regé-Jean Page de 'Los Bridgerton' sea el nuevo James Bond

El éxito de 'Los Bridgerton' en Netflix ha puesto un paso hacia adelante en cuanto a fama a los integrantes de su elenco, incluyendo al actor Regé-Jean Page.

El intérprete británico-zimbabuense, quien le da vida al Duque de Hastings en la ficción basada en la saga literaria de Julia Quinn, no solo está siendo aclamado por su papel de Simon Basset, sino que además está siendo proyectado por los fans como el posible y nuevo James Bond.

A través de Twitter, varios usuarios comentaron sobre la posibilidad de ver a Regé-Jean Page en el futuro como James Bond.

I realize saying this about any British actor is the thing to do but I could see #Bridgerton 's Regé-Jean Page as James Bond.

Also, Idris Elba is too much of a lunk to be the first black Bond. It should OBVIOUSLY be the Duke of Hastings. If Regé-Jean Page isn't being touted for the role, let's get this campaign bus moving.

— Julia Raeside (@JNRaeside) December 30, 2020