Adele luce hermosa en un vestido azul marino con pantimedias y mangas de encaje

Adele es una de las artistas que más ha brillado en su paso por los BRIT Awards, la gala que año tras año premia el talento musical británico. Desde 2011 ha tenido presentaciones y participaciones especiales, deslumbrando al público cada vez con su impresionante voz y puesta en escena.

En el año 2011 dejó atónito a todo el público al interpretar Someone like you, brillando con su elegancia en un espléndido vestido negro con detalles en malla y bordado con cristales y lentejuelas negras. En esa ocasión, completó su atuendo con un par de zarcillos de diamantes y un peinado recogido glamoroso.

Y después de prácticamente hechizar al público con su voz y sus canciones desgarradoras, regresó a los BRIT Awards un año después, en 2012, para interpretar Rolling in the deep, gala en la que además se llevó a casa el galardón a Mejor álbum del año, siendo aclamada por todo el público.

Fue en esta gala en la que Adele no solo enamoró con su talento musical sino también con su vestuario, ya que derrochó elegancia y buen gusto al usar un vestido midi azul egeo, ajustado en la cintura y complementado con pantimedias negras. Del traje, resaltaban unas mangas de malla bordadas con exquisito encaje y flores delicadas.

Entonces, es así como en cada edición de esta gala de premios Adele siempre termina acaparando las miradas del público y los espectadores en televisión. Años después, también enamoró con otro vestido azul posando para la revista Vogue, bordado con exquisitas flores.

Aunque en la actualidad, Adele ha dejado un poco de lado los vestidos, para darle la bienvenida a los jeans y a los trajes sastre, como este moderno modelo que mostró en su pasada participación en el programa Saturday Night Live, con un blazer estilo off shoulder encantador.

