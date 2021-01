Adrián Uribe revela que su padre murió de covid-19: “En una semana se nos fue”

Adrián Uribe recibió el nuevo año con una dolorosa e inesperada pérdida que enlutó a toda su familia: el fallecimiento de su padre. El pasado 4 de enero, el actor y comediante utilizó sus redes sociales para anunciar con pesar la muerte de su progenitor y despedirse de él públicamente con unas breves pero emotivas palabras.

“Quién iba a pensar que ese día estábamos festejando tu último cumpleaños. Hoy ya estás en el cielo en la presencia de Dios. Buen viaje, pa’. ¡Te vamos a extrañar mucho!”, expresó en una publicación en Instagram junto a una postal donde se le puede ver abrazando a su papá.

Tras dar a conocer el desgarrador suceso, los centenares de condolencias y mensajes de apoyo de parte de sus admiradores, amigos y compañeros en el medio artístico mexicano no tardaron en llegarle a Uribe, quien no ofreció ningún detalle más del deceso hasta ahora.

A tan solo días después de comunicar la lamentable noticia, el intérprete de 48 años reapareció en sus cuentas, visiblemente abatido, con una expresión muy seria y la voz entristecida, para confirmar que la muerte de su padre se debió al coronavirus, enfermedad que continúa causando estragos en México y el mundo.

A través de su cuenta en Instagram, el querido intérprete de “El Vítor” compartió un breve video este miércoles 6 de enero donde reveló que su papá efectivamente murió después de contagiarse con covid-19 y además hizo un llamado a todas las personas a no bajar la guardia ante la pandemia para que no sufran la misma la tragedia que hoy abate a su familia.

En la grabación, Uribe relató que su padre era un hombre “sano” a pesar de su edad pero la enfermedad, que mantiene a la humanidad en alerta, mermó raudamente su salud y su cuerpo no “respondió” al tratamiento para combatir el virus que le arrebató la vida en cuestión de días.

“Mi padre fue una víctima más del covid. Mi padre estaba bien y estaba sano; a pesar de que tenía 77 años era un hombre entero. Desafortunadamente su cuerpo no respondió, su cuerpo no pudo contra esta terrible enfermedad y desgraciadamente en una semana se nos fue”, develó tras agradecer por las muestras de solidaridad que ha recibido desde que informó al respecto.

El actor enfatizó sobre lo grave que es la covid-19 y llamó a tomar consciencia pues aseguró que existen muchas personas “irresponsables” que se exponen con indiferencia al coronavirus y ni siquiera acatan las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias.

“Así es de cruel, así es de letal esta enfermedad y desafortunadamente hasta que no lo vivimos con un ser querido no nos damos cuenta de lo peligroso que es y de que tenemos que tomar consciencia. Todavía hay gente que no se lo toma en serio, todavía hay gente irresponsable que sale a la calle y no se cuida y siempre los que la pagan son los más vulnerables”, recalcó.

Por último, presentador de 100 Mexicanos Dijieron pidió encarecidamente al público “que se cuiden”. “Que nos sigamos cuidando, que cuidemos nuestras vidas y las de nuestros padres y abuelos. No me gustaría que vivieran lo que estamos viviendo nuestra familia y tantas en México y en todo el mundo”.

El lamentable fallecimiento del papá de Adrián Uribe se da luego de que el actor viviera los mejores meses de su vida tras comprometerse con su novia, la modelo y conductora brasileña Thuany Martins, y procrearan juntos a su primer retoño, Emily, nacida el pasado mes de octubre.

