Cómo hacerse famoso en TikTok: así lo lograron tiktokers como Charli D'Amelio y Kimberly Loaiza

A diferencia de otras aplicaciones de redes sociales, TikTok tiene un algoritmo que permite que los videos de cualquier persona se vuelvan virales. Con este algoritmo, muchos Tiktokers tienen la oportunidad de convertirse en celebridad de las redes sociales, una manera de cómo hacerse famoso en TikTok.

Personas como Charli D’Amelio, Addison Rae, Kimberly Loaiza, Papi kunno y muchas más han construido una carrera haciendo videos de TikTok. Desde hace algún tiempo, la red social creada en China se ha vuelto extremadamente popular en todo el mundo, por lo que no es tan complicado hacerse famoso en ella.

Cómo hacerse famoso en TikTok y emular el éxito de Charli D'Amelio y Kimberly Loaiza

Charli D’Amelio es la tiktoker más seguida en el mundo. Ella solo tiene dieciséis años y ha ganado más de 100 millones de seguidores cuando solo comenzó TikTok en 2019. Después de crecer, se unió a The Hype House, organización que se dedica a crear contenido para redes sociales, con su hermana Dixie D’Amelio en el verano de 2019, pero recientemente lo dejó.

Se le han presentado innumerables oportunidades, como conocer e incluso hacerse amiga de celebridades como Jennifer Lopez. Ella y su hermana crearon y lanzaron sus propios conjuntos de maquillaje y esmalte de uñas, además de modelar y participar en anuncios para la marca de ropa Hollister.

Kimberly Loaiza puede dar como una razón de su éxito en TikTok su pasado en YouTube. La cantante mexicana, con más de 30 millones de seguidores, es la más popular en Latinoamérica.

Entonces, ¿Cómo es que todos se vuelven tan famosos con una aplicación de redes sociales? Las tendencias de TikTok cambian constantemente; los tipos de videos varían desde comedias hasta bailes coreografiados; hay un lugar para todos. Puede parecer sorprendente que solo un video de 15 a 60 segundos pueda ser tan impactante para los espectadores y los creadores, pero solo un video puede contener mucho contexto.

El algoritmo hace que muchas personas vean un video de alguien que no siguen en su página For You y comiencen a replicarlo o parafrasearlo. Esto sucede con tanta frecuencia que la cosa, apariencia, sonido, persona o acción del video se convierte en tendencia.

