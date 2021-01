Daniel Bisogno rompe el silencio y revela la razón de su ausencia en “Ventaneando”

Ha pasado casi un mes, desde la última vez que el polémico presentador, Daniel Bisogno, apareció en las pantallas de TV Azteca, pero tentativamente el 20 de enero por fin se definirá su fortuna.

Recordemos que aunque no hay una versión oficial respecto a su ausencia, el tambien actor dejó las sillas de “Ventaneando” un día después de que llamara con palabras altisonantes y homofóbicas al periodista argentino Javier Ceriani.

Tras la repentina salida, se dijo que Bisogno ya hasta estaba buscando nuevas oportunidades laborales en la competencia directa de TV Azteca, Televisa, y hasta se rumoró que se fue a entrevistar con la actual productora de “Hoy”, Andrea Rodriguez.

Pero tras varias especulaciones, ha sido el mismo Daniel Bisogno quien ha decidido contar la verdad respecto a su ausencia.

De acuerdo con Jorge Carbajal, para el canal de YouTube, “ Productora 69”, un amigo del periodista se habría encontrado a Daniel Bisogno en algún lugar de la Ciudad de México.

El fan le preguntó por qué no ha aparecido a cuadro en “Ventaneando”, y lejos de decirle que es a causa de un castigo luego de sus duros comentarios contra su colega de "Chisme No Like", el presentador de televisión le confesó que es a causa de un tema de salud.

“¿Qué crees que contestó? Que no ha regresado a ‘Ventaneando’ porque su mamá y sus hermanos están enfermos de COVID-19 y que entonces él tiene que estar al tanto de ellos, porque toda la familia está enferma, por eso dice que no ha vuelto a ‘Ventaneando’”, expresó Carvajal.

Pero, de acuerdo con Carvajal, Bisogno no está diciendo la verdad: “Eso no es cierto, no es verdad, no es el tema, cuando tienes un familiar enfermo lo que tienes que hacer es trabajar más, porque no sabes lo que se va a necesitar. Hay que trabajar”.

Hasta el momento se sabe que será el 20 de enero, tentativamente, cuando los altos mandos de la televisora del Ajusco decidan si Daniel Bisogno continuará o no como parte del equipo de presentadores de “Ventaneando”.

“Hasta el 20 de enero, tentativamente, falta ver algunas cosas para ver si regresa o no; ese día se confirma”.