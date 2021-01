Itatí Cantoral fascina en un mini jumpsuit blanco con cut outs

No cabe duda de que Itatí Cantoral está en su mejor momento a sus 45 años. La reconocida y querida estrella de telenovelas conserva la belleza sempiterna de su juventud y no duda en alardearlo en sus redes sociales, donde recientemente causó furor presumiendo su buen aspecto con un inédito retrato donde no solo presumió de un estilo juvenil ideal para las mujeres petite como ella, sino que también fanfarroneó su espectacular figura que luce igual o hasta mejor que hace algunos años.

Itatí Cantoral cautiva posando en estiloso mini jumpsuit

La eterna ‘Soraya Montenegro’ se convirtió en toda una sensación de estilo en su cuenta en Instagram este jueves 7 de enero al compartir una foto donde aparece luciendo más guapa y fit que nunca en un atrevido mini jumpsuit blanco que realzó su silueta.

En la postal, tomada para la portada de la revista digital Urbana Lifestyle, la intérprete dejó más que claro que sus años de vida le sientan de las mil maravillas al posar en esta prenda ceñida que se componía en la parte superior por un top con capucha y detalles cut outs en la zona del escote y la espalda; mientras, en la inferior, solo por unos micro shorts.

Aunque el sexy look era sencillo y casual, la única pieza resultó más que idónea para presumir su mini cintura, sus tonificadas piernas y su decolletage sin mostrar de más.

Por otro lado, aunque en la imagen Itatí no exhibió por completo cómo se complementó el outfit para esta photoshoot, se pudo apreciar que también lució una especie de sobretodo en gasa negra. Asimismo, para rematar, llevó un un maquillaje cargado en tonos tierra que destacaron su mirada y su corta melena rubia peinada en ondas desestructuradas.

Como era de esperarse, el derroche de belleza y actitud de Itatí Cantoral en el epatante look perfecto para un día fresco en la nueva normalidad de inmediato desató el furor de sus más de dos millones de seguidores, quienes en centenares de comentarios halagaron su conservado buen aspecto.

“Preciosa”, “Divina”, “Eres perfecta”, “Wow, impresionada con su belleza”, “¿Cómo conservas esa figura tan esbelta? Disciplina puedo intuir”, “¡Como los buenos vinos! Hermosa y talentosa y madre preciosa”, “¡Te ves mejor que nunca!” y “Mi gran admiración. ¡Eres hermosa!”, fueron algunos de los halagos que recibió al pie del post con más de 30 mil corazones robados hasta la fecha.

