Marlene Favela posa con un elegante traje de baño enterizo ideal para las mujeres de 40 años

Marlene Favela ha demostrado en los últimos años que no hay nada imposible para una mujer, ni obstáculo que no pueda vencer. En 2020 fue noticia por su repentina separación de su esposo George Seely, padre de su hija quien apenas tiene 1 año de edad, pero esto no significó su derrumbe ni el fin de su vida, todo lo contrario.

La protagonista de telenovelas como Contra viento y marea y Gata Salvaje, salió adelante más fuerte que nunca junto a su hija Bella, enfocándose en su crianza así como en sus emprendimientos más allá del mundo de la televisión y de la actuación.

De hecho, hasta incursionó en el mundo de los negocios y la moda ya que creó su propia tienda virtual llamada Marlene Favela Fashion, donde da consejos de moda y pone a disposición de sus seguidoras los mejores looks de la temporada, entre pantalones y vestidos.

Aunque luego de un 2020 lleno de mucho trabajo, a finales de 2020 se tomó un descanso en el mar junto a su hija Bella, viaje en el que presumió su figura estilizada a sus 43 años y en el que demostró también que la edad no condiciona la vida de una mujer ni su apariencia.

A orillas de la playa, posó con un elegante traje de baño enterizo verde oliva marca Fendi, que funciona perfecto tanto para las chicas delgadas como con curvas. Además, aporta una elegancia única ideal para las mujeres de 40 años o más. "Bye bye 2020!!!! Prepárate 2021 porque voy con todo!!!! Feliz año nuevo! les deseo que Dios los colme de bendiciones", escribió al compartir la imagen que superó los 60 mil likes.

Pero de regreso a la ciudad, la actriz mostró el look de invierno más coqueto mientras paseaba a su hija en su lujoso mini auto a control remoto: llevó un pantalón de mezclilla skinny gastado junto con una sudadera tejida y unas maxi botas de cuero vino tinto, una combinación perfecta para lucir elegante y casual, además de cómoda.

