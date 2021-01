Nicolás Haza, hijo de Ludwika Paleta, debuta en la música y en el mundo artístico

Con el lanzamiento de 'Trance', Nicolás Haza, hijo de la actriz Ludwika Paleta y del también actor Plutarco Haza, debutará en el mundo artístico con su primera canción.

'Niico', el nombre artístico que ha elegido el joven de 21 años, ha dado declaraciones en el programa 'Ventaneando' sobre su proyecto musical, asegurando que siempre ha contado con el apoyo de sus papás, muy pendientes de su hijo durante el proceso.

"Creo que primero me tengo que reforzar y ganarme mi lugar en esta industria y ya después podemos ver colaboraciones", explicó Nicolás sobre su objetivo en la música.

Sobre el apoyo de Ludwika Paleta y su papá, expresó: "Les ha gustado mucho, claro, dependiendo de cada persona, porque puede ser que no sea el género que escuchan, pero sí me han dicho que les gusta, ellos me apoyan en todo lo que hago".

'Niico' hizo referencia al género de 'Trance', su primer tema, que será una apuesta del género urbano. Aunque en sus inicios, estuvo ligado al rock, ahora tratará de saltar a la fama con lo que está de moda: "Cuando era niño tocaba en una banda de rock que formé con sus amigos. Yo desde chiquito he tocado la guitarra, siempre he estado involucrado en la música".

No descarta trabajar en el cine

Viniendo de una familia ligada a la actuación y tras estudiar cine en Canadá, es lógico pensar que el hijo de Ludwika Paleta trabaje algún día en la industria cinematográfica.

En su entrevista con Ventaneando, el joven Nicolás no negó la posibilidad. Incluso, explica que sus conocimientos de cine son parte de su trabajo en su naciente carrera musical.

"El chiste es más bien incorporarlo que dejarlo de lado, digo, yo estudié cine en Toronto, entonces, todo este concepto es mío desde la portada, los videos, todo este concepto es mío, el lado visual, el lado, hasta el lado auditivo a todo le estoy metiendo mano para que todo sea un concepto completo".