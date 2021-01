Shakira celebra los 150 millones de views de 'Girl Like Me' con Black Eyed Peas

Hace un mes se lanzó en YouTube el videoclip del tema 'Girl Like Me', una canción que tuvo como protagonistas a Shakira y Black Eyed Peas. Con solo leer de quienes se trataban, se sabía que iba a ser un lanzamiento exitoso.

Un mes después, el video de la canción suma 156 millones de reproducciones en la plataforma digital de música y video, lo que significó un motivo de alegría para la cantante colombiana.

A través de su cuenta de Instagram, Shakira compartió una parte del video de 'Girl Like Me' y agradeció a sus fans por los más de 150 millones de views en YouTube.

"¡150 millones de visualizaciones del video 'Girl Like Me' con Black Eyed Peas!", comentó 'Shak' en su post, en el que los fans le expresaron su cariño y admiración, especialmente luego de un tema tan vibrante como 'Girl Like Me'.

La cuenta de Black Eyed Peas también se pronunció al respecto: "¡Comenzando el Año Nuevo de la manera correcta! Gracias por las 150 millones de vistas en 'Girl Like Me' con Shakira. ¡Apenas podemos creerlo!"·.

La lucha del feminismo

En diciembre, Shakira dio una entrevista a la revista francesa 'Marie Claire' y habló sobre la actualidad del feminismo y la lucha de la igualdad de género en el mundo, mostrándose un poco decepcionada.

"Creo que debemos progresar más rápido con la igualdad de derechos", aseguró 'Shak', quien ha confesado en reiteradas ocasiones ser feminista.

"Sí, me considero feminista, me importa mucho que las niñas disfruten de las mismas oportunidades y educación que los varones".

Shakira, activista, es la creadora de la Fundación Pies Descalzos, que se encarga de ayudar a niños pobres.