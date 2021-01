Ganadora de “La Voz México” pierde más de 90 kilos e impacta con su transformación

La quinta temporada del programa de talento La Voz México llegó a su gran final en julio del año 2016 con el triunfo de Yuliana Martínez, una talentosa cantante de 21 años, integrante el equipo de J Balvin, que con su privilegiada voz y esa capacidad para transmitir emociones cada vez que interpretaba sobre el escenario logró grabarse para siempre en el corazón del público y los coaches.

Desde entonces, han pasado más de cuatro años en los que esta luminaria en potencia ha estado trabajando incansablemente para abrirse brecha en el mundo de la música; sin embargo, Yulianna no solo ha estado a la espera de una oportunidad para despuntar su carrera, también se ha avocado en mejorar su salud y transformar físico en un viaje muy personal que ha estado compartiendo en redes sociales, donde recientemente impactó al mostrar su radical metamorfosis tras adelgazar más de 90 kilos.

La transformación de Yuliana Martínez, ganadora de La Voz México

Luego de su gran triunfo en La Voz México el primer paso que Yuliana Martínez dio fue por su vida. La estrella decidió cambiar drásticamente su camino luego de sufrir las complicaciones de salud derivadas de la obesidad que sufría, la cual a su vez fue causada por los problemas de ansiedad y ataques de pánico con los que luchó desde temprana edad debido a su sobrepeso y otras circunstancias de vida.

“Pasas por etapas en la que te llenas y te llenas de comida porque no encuentras satisfacción en nada. Nada te hace sentir bien, más que comer. Entonces, la comida fue mi escudo durante este tiempo de depresión y ansiedad”, contó en una entrevista al programa Visita de doctor. “La ansiedad yo creo que sí me llevó a la obesidad porque era lo único que a mí me controlaba y me hacía sentir en paz”.

A los 16 años, Yuliana pesaba 135 kilos por los que fue víctima bullying y agresiones físicas en la escuela. A los 17, le detectaron que un problema en la tiroides y además sufrió un pre infarto. En este tiempo, comenzó a recibir terapias para ayudarla y después entró a La Voz México. Empero, aunque el programa la catapultó a la fama, también la hizo nuevamente blanco de las burlas por su físico en las redes sociales.

Esto, sumado a los altos niveles de estrés, hizo que su ansiedad volviera con fuerza, por lo que salió del concurso pesando casi 160 kilos.

“Me quebraron por completo, me destrozaron, me hicieron sentir que no tenía valor, no me veía ni un día más sobre esta tierra pero si no hubiera sido porque ellos lograron destrozarme tanto, yo no hubiera logrado levantarme de la manera en la que me levanté”, narró.

Ante esta terrible caída al abismo que tuvo, Yuliana decidió salir adelante. Confiada en que ya no era posible en que la quebrarán más, optó por resurgir cambiando absolutamente su estilo vida, enfrentando las inseguridades que durante años tuvo con su propio cuerpo y amándose tal y como es. Y decidió exponer a través de su cuenta en Instagram todo el proceso de su cambio físico que hoy la llena de suma plenitud y felicidad.

En esta red social, Yuliana reveló que su transformación comenzó con una cirugía a la que se sometió para acelerar su pérdida de peso.

“Sí, me operé, no fue la salida fácil. El tener una cirugía es solo tener una herramienta, la disciplina y el trabajo sigue siendo mi parte. Es un reto cambiar tu modo de vida…”, comentó.

“Más de 80 kilos menos. Mi piel está llena de estrías, cicatrices y demás. Mi piel está suelta, tan suelta que me causa inseguridad. Mi piel es el vivo recordatorio DIARIO de mi pasado, de mi depresión, de mi falta de autoestima y amor propio. Sin embargo, mi piel soy Yo. Cuento mi historia, mis mayores miedos y mis inseguridades”, expresó la joven en una de sus publicaciones.

Asimismo, comentó en otro post algunos de los motivos de salud que la llevaron a cambiar su andar. “80 kilos atrás, un pre infarto, no podía caminar más de 10 minutos sin sentir dolor y fatiga, nada me quedaba, no podía dormir bien. Siento que ver estas fotos del antes me hacen ver que cambié un mundo entero y a la vez me veo y digo ‘me ame tanto que decidí salvarme”, agregó.

En este viaje hacia una mejor calidad de vida, Yuliana Martínez ha contado con el apoyo incansable de su familia, su pareja, Nathan Gutiérrez, y especialmente de J Balvin, con quien forjó una entrañable amistad durante La Voz México que perdura hasta el día de hoy.

“Gracias a mi principal porrista y apoyo @jbalvin por inspirarme a amarme y jamás hacerme sentir miserable con mi cuerpo y siempre decirme cosas positivas y hacerme sentir bella. Te amo”, le manifestó públicamente en la red.

Pero este proceso no ha sido el único en el que ha contado con el respaldo del cantante colombiano, hace un año le descubrieron un tumor en la garganta y nuevamente recibió su apoyo para salir adelante de este aterrador instante en su vida.

“Hace más de un año me detectaron un tumor en la garganta. Entre miedos y lágrimas no quería decirle a José lo que me pasaba. Recuerdo claramente sus palabras: ‘¿Cómo le vamos a hacer amor? ¿Qué sigue? ¿Qué necesitas?’. Enseguida comencé a llorar, él me escuchó sin decir nada. Cuando terminé de quejarme me dijo ‘VAMOS a darle’ y enseguida se encargó de que mis tratamientos estuvieran cubiertos. José literalmente salvó mi vida”, comentó sobre la estrella que también escogió el nombre de su pequeño hijo: Lucca.

Hoy en día, la artista de 25 años celebra ser un ejemplo de que el sobrepeso, la depresión y la ansiedad no son una condena y se pueden superar con trabajo, ayuda profesional, apoyo y determinación.

Por otro lado, aunque sigue enfrentando retos con ella misma mientras continúa intentando despegar su carrera, vive los mejores días de su vida con salud, llena de sueños y rodeada del amor de sus amigos y la bella familia que formó.

“No están solos. Optimismo ante todo, la vida es dura pero es bien bonita y vale la pena seguir aquí y seguir respirando”, aseguró en Visita de doctor.

