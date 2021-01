Lucero deslumbra con un jumpsuit azul eléctrico de pantalón palazzo y blusa de gasa de mangas largas

A Lucero siempre la abordan sus fans sobre cómo ha grabado las escenas más importantes de sus telenovelas y ahora que recién terminó la retransmisión de Soy tu dueña, contó cómo fue la escena del primer beso entre Valentina Villalba y José Miguel Montesinos, interpretado por Fernando Colunga.

"Me voy acordando de las escenas de nuestra telenovela favorita del momento, Soy tu dueña, muchas veces tuiteaba a la hora de la transmisión cuando la estaba viendo (…) en una de esas tuiteadas me pregunta una lucerina, me pone ¿tuvieron que repetir mucho la escena del beso entre José Miguel y Valentina?", comentó al inicio de su más reciente capítulo del podcast Lucero mucho que contar.

La cantante y actriz, emocionada, detalló que el personaje de Valentina todavía estaba muy a la defensiva en cuanto a tener algún contacto con José Miguel: "Valentina todavía está muy arisca y le va a reclamar a José Miguel para que no le mande florecitas (…) y le regresa todo, le avienta las flores, no quería saber nada de él (Valentina)… y en este reclamo, José Miguel le dice que no entiende por qué es tan bonita y está tan amargada".

"Valentina intenta darle una cachetada por ser insolente y él la abraza y le planta un beso en la boca", acotó Lucero. "Nos tardábamos un poco en ensayar esas escenas porque el chiste era marcar las reacciones, los detalles que hacen la diferencia cuando una producción está bien hecha y bien actuada, son pequeños detalles que van formando un todo (…) Luego lo logra empujar y le planta una cachetada", enfatizó la actriz.

Y aclaró que no repitieron la escena del beso: "No repetimos el beso muchas veces, pero se tuvo que repetir la cachetada (…)".

Pero los fans, además de estar pendiente de las telenovelas de Lucero, también tratan de copiar sus looks. En Soy tu dueña, se mostraba bastante casual y cómoda con atuendos de mezclilla, sombreros y botas, ideales para pasear por el campo.

Aunque si estás buscando atuendos de gala, puedes usar perfectamente este jumpsuit azul eléctrico con pantalón estilo palazzo y una blusa de gasa con detalles en malla, con el que Lucero que coronó como la reina de la moda.

