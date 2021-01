Rihanna con maxi vestido boho chic y detalles en encaje tiene el look ideal de fin de semana

Opacando a las mejores supermodelos del mundo, Rihanna se coronó como la reina de la pasarela de Victorias Secrets el año que estuvo como invitada cantando en el desfile, uno de los más famosos en la moda.

Con su acostumbrado estilo arriesgado, la nacida en Barbados utilizó un vestido estilo sirena negro con una apertura baja para interpretar 'Diamonds', mientras las modelos caminaban a su alrededor.

Pero fue su interpretación de 'Fresh out the runway' la que terminó por opacar a todas las modelos presentes y dejar a Rihanna como una experta de la pasarela, caminando contoneando su cuerpo ante el asombro de los presentes, siendo este un día para la historia ya que fue una de las razones que necesitaba para dedicarse al mundo de la moda.

Rihanna luce preciosa en un jumpsuit bordado con flecos y cristales ideal para las mujeres de caderas anchas Es un look elegante para fin de año

Rihanna con maxi vestido étnico con detalles en encaje tiene el estilo boho chic ideal para el fin de semana

Su carrera tomaría un giro decisivo en el que se enfocaría en crear su marca Fenty, con la que lanzaría una línea de ropa interior, Savage x Fenty, y varias colecciones de maquillaje y productos de cuidado de la piel, además de permitirse opciones de vestuario más audaces.

Un momento que recordaron sus fans en las redes sociales ocurrió en el 2016, cuando Rihanna utilizó un maxi vestido de estampado étnico con detalles en encaje, al estilo boho chic, cómodo e ideal para una tarde de compras en la ciudad.

Favorecedor para todo tipo de cuerpo y edad, este atuendo puede ser utilizado tanto en un entorno profesional como en uno más relajado, ya sea una tarde con las amigas o para disfrutar una noche de teatro y cena a la luz de las velas.

Rihanna anuncia que se retira indefinidamente de la música La cantante continuará con sus negocios de lencería y productos de belleza

Con varios proyectos en puerta para seguir expandiendo Fenty, Rihanna no está preocupada en volver a la música por los momentos, haciendo enfurecer algunos de sus fanáticos quienes no pierden ningún momento para pedirle un disco nuevo, cosa que la cantante ya no se toma con gracia y les responde en ocasiones de manera altiva, muy acorde a su personalidad.

