'Gaby', de Una familia de diez, luce hermosa en un vestido camisero negro con estampado de corazones

Si hay una celebridad que sabe diferenciar con total naturalidad su estilo para los momentos de gala del que lleva para su día a día, cuando deja a un lado la etiqueta de famosa y se transforma en una persona más, esa es Daniela Luján. La reconocida actriz, que el año pasado destacó con su actuación en Una familia de diez, sabe muy bien cómo vestir para cada ambiente y es una verdadera experta en sacar partido a las prendas básicas para crear atuendos idóneos para cada ocasión con los que siempre luce espectacular.

Debido a la pandemia, tanto el estilo de vida como las decisiones de moda se vieron forzados a mutar en 2020, por lo que los estilismos de Daniela obedecieron más a su faceta relajada mientras cumplía la cuarentena en casa. Aún así, la artista se encargó de dar muchas lecciones de moda con atuendos casuales muy chics con los que derrochó belleza, como uno de los que llevó precisamente para las grabaciones de la producción donde interpreta a ‘Gaby del Valle’.

El look de Daniela Luján para las grabaciones de Una familia de diez

A través de sus redes sociales, la intérprete de 32 años causó furor entre sus seguidores al compartir un par de postales el pasado mes de octubre en la que se ve hermosa posando en un outfit atemporal muy romántico e ideal para repetir en las primaveras de este nuevo año.

En las instantáneas, tomada por Camila Rivas, su más joven compañera de elenco en Una familia de diez, Daniela posa ataviada en un fresco y femenino vestido camisero negro estampado con corazones blancos, con cuello pico, mangas cortas y botones dorados, que le sentaba de fábula.

La ojiverde complementó la sencilla y ligeramente holgada prenda a la perfección con un fino cinturón de cuero negro trenzado que ayudó a remarcar su cintura; un par de estilosas botas militares blancas con suela y agujetas negras, con las que dio un toque rudo al look, y agregó como único accesorio un reloj dorado para mantenerse al tanto de la hora con el mejor estilo.

Por último, remató con un exquisito beauty look con un maquillaje cargado en tonos tierra que realzó su mirada y su dorada cabellera peinada en ondas suaves.

“Este es un TBT de hace unos meses cuando grabábamos Una familia de diez. La foto me la tomó mi querida Camila Rivas y yo solo pensaba ‘ya quiero lavarme las manos’. Y ya. Eso es todo. Bye”, escribió en la descripción de ambas imágenes, compartidas una en Facebook y otra en su cuenta en Instagram, que hasta la fecha acumulan centenares de halagos hacia su belleza natural y su delicado atuendo.

“Entre lo bello y lo hermoso estás tú”, “No hay duda que su hermosura es de otro mundo”, “Preciosa en el programa”, “Qué ojos tan hermosos, ¿tú crees?”, “Lo bello de este 2020”, “Tan linda como siempre”, “Me gusta mucho tu vestido”, “Usted una mujer hermosísima. Y muchas felicidades por su papel de ‘Gaby’, me encanta su actuación”, fueron algunos de los elogios que recibió en Instagram.

Instagram: @lalujans

Aunque actualmente Daniela Luján se está tomando un descanso de los foros de filmación, la actriz regresará con todo, como de costumbre, para las próximas temporadas de Una familia de diez que se estrenarán este año.

