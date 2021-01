Bárbara de Regil comparte foto del pasado recordando cómo fue convertirse en mamá a los 16 años

Convertirse en mamá por primera vez no es fácil y es aún más complicado cuando solo tienes 16 años. Con "valor y coraje" enfrentó ese momento Bárbara de Regil, quien tuvo a Mar Alexa hace casi 17 años.

Sin una figura paterna presente, la actriz mexicana hizo frente a la situación y asumió el reto que la vida le puso de ser madre soltera con el apoyo de su familia. Actualmente, Mar es también actriz, influencer y una popular usuaria de Tik Tok, con una carrera artística por delante.

A través de su cuenta de Instagram, Bárbara de Regil recordó este domingo 10 de enero con una fotografía que fue madre soltera a los 16 años. En la imagen, la acompaña su madre, Bárbara Alfaro, y tiene en sus brazos a Mar Alexa. Un hermoso texto acompaña la publicación, la cual sensibilizó a sus seguidores.

"Valor y coraje… así defino mi adolescencia. A los 16 me convertí en mamá soltera. No tuve el apoyo de un hombre, eso sí, mi mamá como en la foto siempre ahí", asegura de Regil.

La actriz de 33 años mandó a "chingar a su madre" al que no quiera estar: "Cuando me quede 'sola', pensaba que 'necesitaba' a una pareja para poder ser feliz, pero no, quien quiere estar, está, y quien no… a chingar a su madre".

"Lo que necesitaba era a mí, una Bárbara fuerte y agradecida por ser mamá, estar sana y tener a esa bebé que llegó a alegrarme la vida".

El significado de ser madre soltera

Es probable que a los 16 años, Bárbara de Regil no entendiera del todo lo que estaba asumiendo a ser madre a tan temprana edad, pero a través de su post explicó que con el pasar de los años entendió el significado.

"Con el paso del tiempo entendí qué ser mamá soltera no significaba que fracasé como mujer, al contrario. La vida me ama tanto que me dio la oportunidad de madurar, luchar, trabajar, amar, sonreír y ser feliz junto a una personita que será mi compañera para siempre".

Admitió que fue difícil y que tuvo que trabajar el doble para salir adelante: "A mí ninguna puerta se me cerró, a pesar de lo difícil que fue, por que lo fue. Tenía que trabajar el doble por mi y Mar, pero poco a poco y con el paso de los años me di cuenta de lo capaz y fuerte que era, y hoy, 16 años después, sigo comprobando lo chingona que soy. Nada me detiene, ni a los 16, ni a los 33… ni nunca. Te amo".