Revelan cómo se repartió la herencia de Flor Silvestre: sus joyas y el imponente rancho en Zacatecas

Flor Silvestre, leyenda del cine y la música mexicana, falleció el pasado 25 de noviembre del 2020, enlutando a la cultura mexicana. Madre de Pepe Aguilar y abuela de Ángela Aguilar, protagonizó varias películas y lanzó numerosas canciones que se han convertido en clásicos.

Ahora, se dio a conocer quienes fueron los beneficiados con su herencia, dejando un número grande de joyas de gran valor y su hermoso rancho en Zacatecas, llamado El Soyate, el cual le construyó Don Antonio Aguilar.

Marcela Rubiales, hija de Flor Silvestre, comentó sobre esto, diciendo "Todavía no hemos repartido absolutamente nada, ella en su momento nos repartió sus joyas valiosas, a mi me regaló un anillo de compromiso, súper hermoso, a mi otra hermana le dio otra joya, y el cuarto no lo hemos tocado, se encuentra completamente cerrado bajo llave, ya que asimilemos mejor su partida veremos que hacemos".

Mencionó, en declaraciones al programa 'Sale el sol' que Flor Silvestre se aseguró de repartir en vida todas sus pertenencias, eligiendo quién recibiría cada cosa.

Señaló que el Rancho El Soyate será para sus hermanos "Son para mis hermanos, es para Toño y Pepe, porque ellos son los que han trabajado ese rancho".

Se desconocé si dejó ago para Ángela Aguilar, con quien compartía un vínculo especial, cantando juntas en varias ocasiones. Como homenaje a su fallecimiento, la cantante de 17 años dedicó un hermoso poema a su abuela.

"Era ella, mi bella Flor. Que me inspiraba a ser cada día mejor. Siempre bella, hasta cuando dijo adiós. Una mujer digna del cielo, por eso Dios se la llevó. Te amo tanto que no te supe decir cuánto" escribió la cantante.

