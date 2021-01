Todo lo que debes saber sobre 'Malcom y Marie', protagonizada por Zendaya y John David Washington

El próximo 5 de febrero, Netflix estrenará el largometraje 'Malcom & Marie', con Zendaya y John David Washington, una apuesta de la plataforma de streaming en blanco y negro, con un romance que generará emociones en los suscriptores.

Con Zendaya como protagonista, Sam Levinson, director de la cinta y quien tuvo el mismo rol en 'Euphoria', donde trabajó con la intérprete de 24 años, preparó una película durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus COVID-19, prácticamente en secreto, y con una propuesta que puede ser galardonada.

El pasado 8 de enero, Netflix hizo público el primer tráiler y el poster oficial de 'Malcom & Marie', lo que generó entusiasmo entre los cinéfilos, ansiosos por ver a la actriz en esta faceta romántica y a blanco y negro.

"Locamente enamorados. Zendaya y John David Washington protagonizan 'Malcom & Marie', una película de Sam Levinson. En Netflix el 5 de febrero", tuiteó la cuenta oficial de la plataforma.

