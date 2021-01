Netflix: las películas y series que llegan del 11 al 17 de enero

Netflix comenzó con todo el 2021, lanzando la tercera temporada de 'Cobra Kai', la primera parte de la miniserie francesa 'Lupin' y el estreno de 'Fragmentos de una mujer', una película con Vanessa Kirby y Shia LaBeouf que tiene toda la pinta de ser galardonada en las premiaciones este año.

Para esta nueva semana, del 11 al 17 de enero, el gigante del streaming trae nuevos contenidos a su catálogo, entre varias series animadas y algunos largometrajes interesantes.

Los pequeños de la casa podrán disfrutar de la cuarta y última temporada de 'Carmen Sandiego', la supervillana que en sus nuevos intentos por hacerse con todo tipo de tesoros a lo largo de todo el planeta, tendrá a la policía respirándole en el cuello. El 15 de enero es el lanzamiento.

Ese mismo día, llegan los 'Súper Campeones' pero del baloncesto. 'Kukoro's Basketball' es una serie de anime basada en el manga homónimo japonés. Su primera temporada llega a Netflix, con un equipo de baloncesto de una escuela secundaria.

El 15 de enero, además, estarán disponibles las seis temporadas de 'Dawson's Creek', recordada ficción de los noventas.

'Get Out', una de las películas que llegan a Netflix

Cuatro años después de su estreno, 'Get Out' ('Déjame salir') llega a la plataforma de streaming para hacer temblar de terror a los suscriptores.

Protagonizada por Daniel Kaluuya y dirigida por Jorden Peele, 'Get Out' fue nominada a Mejor Película en los Óscar y ganó la estatuilla a Mejor Guion Original. Cuenta la historia de un joven y exitoso fotógrafo afroamericano que acepta la invitación de su novia de conocer a su familia, que no sabe que es de raza negra. Todo transcurre con normalidad hasta que el protagonista descubre lo que pasa realmente con los dos empleados afroamericanos que viven en la casa.

El miércoles 13 de enero estará disponible en Netflix.

El 14 de enero se estrena 'Kin', una cinta de ciencia ficción y suspenso ambientada en Detroit, con un niño que encuentra un arma que proviene de otro mundo y que lo llevará a una guerra. Un día después, se lanza 'Outside the Wire', con Anthony Mackie ('Vengadores: End Game'), que nos conduce hasta un futuro en el que un piloto de drones es destinado a una zona de guerra altamente militarizada.

'Padre por duplicado' y 'Francotirador: la última masacre' son las otras películas que llegan a Netflix el 15 de enero.

