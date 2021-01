Andrea Legarreta vuelve a ser víctima de las críticas ¡Reviven su declaración sobre el dólar!

Andrea Legarreta es una de las conductoras más polémicas de la televisión mexicana, quien constantemente da de qué hablar con sus comentarios y publicaciones en redes sociales. Pero en esta ocasión, la presentadora del programa Hoy se volvió tendencia en Twitter, pues usuarios recordaron el momento en el que habló sobre el aumento del dólar y su impacto en México.

Las declaraciones de Andrea Legarreta fueron comparadas con las del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien afirmó que no le preocupa la nueva cepa de Covid-19, ya que en el aeropuerto de dicho estado no reciben vuelos provenientes de Inglaterra.

"Nosotros no tenemos ningún aeropuerto que reciba pasaje de Inglaterra, entonces no tendríamos por qué tener esa preocupación", dijo el gobernador durante una conferencia de prensa el pasado lunes 11 de enero.

Por esta razón, cientos de usuarios de Twitter recordaron el momento en el que Andrea Legarreta explicó junto a su compañero Raúl Araiza que el aumento del dólar no afecta la economía familiar."No porque suba el dólar sube el precio de todo lo que las familias consumimos", dijo la conductora durante una emisión del programa Hoy.

Dice Cuitlahuac que no tienen porque preocuparse por la nueva cepa del virus, ya que en Veracruz no hay aeropuertos internacionales. Ni Andrea Legarreta se atrevió a tanto 🤦‍♀️ — 👑Bisou a dieta 🍓🥑🥬🥩🥗 (@BisouCaramel_) January 12, 2021

Cada que veo que Andrea Legarreta @AndreaLegarreta es tendencia, me pregunto: pic.twitter.com/KWNnUwPHKv — El COVID19 ● (@oficialdeltroll) January 12, 2021

Cuitláhuac García haciendo un Andrea Legarreta: «No hay temor a la nueva cepa británica porque no tenemos aeropuerto internacional» — Sol Arriaga V. (@SolArriagaV) January 12, 2021

Andrea Legarreta habló sobre las crítica

La conductora ha señalado que uno de los momentos más duros de su carrera ha sido enfrentar las críticas sobre su polémico comentario relacionado con el dólar. Durante una sección del programa Hoy llamada A corazón abierto, Andrea Legarreta destacó que sufrió mucho por las críticas.

"Fueron muy duros en las redes con lo del tema de la economía. Hablábamos de que el dólar había aumentado muchísimo y era una sección que estaba escrita por gente que sabe de eso y nosotros teníamos de alguna manera comunicarle a la gente que estuvieran tranquilos. Incluso a mí se me adjudica una frase que nunca dije y que no la pienso y que se necesita ser muy bruto para pensar que el dólar no afecta la economía, no sólo de México, sino del mundo y claro que afecta", explicó la conductora.

"Lloré mucho, la gente no lo sabe pero yo todos los días llegaba a trabajar sin ganas de estar ahí (…) Si lo enfrenté también me sentí dolida en mi casa, en mi misma casa, que es un tema que le habría tocado a cualquier conductor. Yo sé que no hice nada malo, ni que había cometido ningún crimen, pero hubo un momento en el que sí parecía", mencionó la conductora.

