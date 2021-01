Angelina Jolie es una de las actrices de Hollywood que no se deja llevar por las modas. Ella sigue su instinto a la hora de vestir, tratando de reflejar siempre esa personalidad humilde y sencilla que la ha caracterizado en las últimas décadas.

Por eso mismo, mientras sus colegas tratan de impresionar cada día más al público luciendo los más ostentosos vestidos, pues ella siempre regresa a lo básico: los pantalones a la cintura negros, las playeras clásicas y los blazers o cárdigans.

Angelina Jolie fascina con un pantalón skinny, botas de cuero y maxi abrigo mientras pasea con su hija Zahara La joven de 15 años salió de compras con su mamá

Angelina Jolie es la elegancia en un pantalón culotte de seda con un blazer de terciopelo

Con la combinación de estas prendas pueden lograrse looks elegantes y a la vez coquetos, siempre conservando la comodidad por sobre todas las cosas. Es habitual ver a Angelina Jolie con looks total black de pantalón skinny con suéter de lana junto a sus hijos, mientras salen de compras o a gestionar pendientes.

Y este mismo tipo de atuendos sabe adaptarlos perfectamente a los looks de alfombra roja. Fue así como apareció en el estreno de la película The Tourist, en 2010, junto a su esposo de ese entonces, Brad Pitt, derrochando belleza con un pantalón culotte de seda satinada a la cintura, combinado con un blazer de terciopelo ceñido a la cintura.

Angelina Jolie enamora casual y cómoda en un pantalón culotte blanco y suéter de lana Un look perfecto para los días de otoño e invierno

Otra versión de este look puede ser la siguiente: incluyendo no solo un blazer de terciopelo sino un pantalón del mismo material, complementado con un ligero top de seda. Si copias este look de Angelina Jolie, jamás pasarás desapercibida.

Pero en la actualidad, con los eventos aplazados por la pandemia, Angelina Jolie se ha mostrado sencilla y cómoda, como hace un par de días que lució un exquisito vestido midi blanco con sandalias destalonadas Fendi, en compañía de sus hijas mientras estaban de compras en Los Angeles.

