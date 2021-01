Galilea Montijo y Arath de la Torre tuvieron su primera pelea en 'Hoy' por culpa de Paty Navidad

Paty Navidad ha sido motivo de conversación durante los últimos días luego de que Twitter suspendiera su cuenta, alegando que la actriz y cantante mexicana ha publicado algunos mensajes donde alegaba que la pandemia del covid-19 era falsa, tratando el virus como una simple gripa.

Sobre este tema hablaron en el programa matutino 'Hoy', donde los conductores opinaron si estaban de acuerdo o no con la suspensión de Paty, siendo Galilea Montijo una firme defensora de la decisión tomada por la red social del pajarito, mientras que Arath de la Torre opinaba de manera distinta.

Defendiendo su posición, Galilea dijo "Mira, Negrito, ve lo que pasó la semana pasada con el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece que cerraron para siempre la cuenta por una cuestión de desinformación. Lo que pasa es que Twitter, (es) una plataforma que está tratando de llevar la información real y no desinformar a la gente. Una cosa es lo que tú creas, que eso es muy válido, a que tú estés diciendo a la gente… mal informando".

A lo que Arath respondió "me parece una medida muy drástica porque tampoco es tan grave". La conductora no tardó en responder a esto, con una clara preocupación en su rostro, señalando que el mundo atraviesa una pandemia "se está muriendo gente".

Alrededor de 1.94 millones de personas se han muerto en todo el mundo debido al covid-19. Ya comenzó el proceso de vacunación pero los expertos aseguran que volveremos a una normalidad, o algo parecido, alrededor del 2022.

Otro que tuvo palabras fuertes para Paty Navidad fue Alexis Ayala, comentando "Los que no han vivido la parte de lo salud, no lo ven como algo real; los que lo hemos vivido, y que nos ha golpeado, que hemos tenido decesos o que hemos sufrido el Covid-19 y lo hemos brincado, estamos muy conscientes y no siendo egoístas".

