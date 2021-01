Así lucía Galilea Montijo en su primera telenovela a los 22 años de edad

Con más de 20 años de trayectoria artística, la simpática, talentosa y multifacética Galilea Montijo ha logrado consolidarse como uno de los rostros favoritos de la televisión mexicana. La guapa luminaria ha tenido un éxito avasallante como presentadora, en especial dentro del programa matutino Hoy; sin embargo, cuando comenzó su carrera artística, la joven originaria de Guadalajara no soñaba con convertirse en la cotizada, admirada y querida estrella de la conducción que es hoy en día, sino en una famosa actriz de telenovelas.

"Cuando comencé hace veintitantos años, yo juré que lo mío eran las telenovelas. Yo quería ser como Thalía y como Adela Noriega y estar en sus lugares, pero el destino y la vida te van poniendo en diferentes caminos”, aseveró Montijo en una entrevista con Univisión Digital en 2014, aunque comenzó a ser vista en la televisión como host.

Fue así que tras ganar el concurso de belleza La chica TV, la intérprete no perdió el tiempo en buscar oportunidades para demostrar su talento en la pequeña pantalla siempre con la meta presente de abrirse brecha en el mundo de la actuación. Y no tardó mucho tiempo en conseguir su primer papel en una de las telenovelas más exitosas de la década de los 90.

El debut en la actuación de Galilea Montijo

En el año 1995, con una gran determinación para demostrar su talento y brío, Galilea Montijo logró ganarse su oportunidad para debutar como actriz en la pantalla chica con un papel en El premio mayor, uno de los melodramas más exitosos en la historia de la televisión mexicana.

La trama presentaba las vivencias de ‘Huicho Domínguez’, un albañil machista, mujeriego y sin estudios, cuya vida cambia radicalmente cuando resulta ganador del premio mayor de la lotería. A partir de ese momento, abandona su humilde vivienda y compra una mansión a la que se muda junto a su esposa, sus tres hijos y una joven que la pareja adoptó cuando era niña.

Dentro de la cómica producción de Emilio Larrosa protagonizada por Carlos Bonavides y Laura León, la entonces novel intérprete encarnó a ‘Lili’, precisamente una joven que trabajaba en un programa de televisión.

Aunque el rol fue pequeño y solo tuvo algunos episodios de participación, le permitió tener su primera experiencia como actriz y dar sus “pininos” hacia la cima en su trayecto en el mundo del espectáculo mexicano.

Tras su estreno, Galilea Montijo continuó creciendo como actriz interpretando papeles en numerosos melodramas mientras a la par descubría comenzaba a desarrollar su faceta como presentadora de televisión, en programas como Vida TV, que tantas satisfacciones le ha traído.

Azul (1996), Tú y yo (1996), Tres mujeres (1999), El precio de tu amor (2000) y Amarte es mi pecado (2004) fueron algunas de las telenovelas en las que participó. Asimismo, en el año 2006, once años después de su debut, el productor que le dio su primera oportunidad en un teledrama, le confía también su primer rol protagónico en la telenovela La verdad oculta, proyecto donde compartió créditos con Alejandra Barros, Gabriel Soto y Eduardo Yáñez.

Como actriz, también ha sido parte de numerosos programas unitarios y series; empero, tras protagonizar su primera telenovela, abandonó este género y se concentró en seguir su corazón en el mundo de la conducción televisiva, alejándose de ese sueño de ser Adela Noriega.

Desde el año 2008, Galilea Montijo es parte del elenco de presentadores principales de Hoy, donde ha cosechado numerosos éxitos y se consagró como conductora. Actualmente, sigue siendo una de las figuras primordiales del programa que además le abrió las puertas para crecer en este ámbito siendo la anfitriona de otros proyectos, como Va por ti, Me pongo de pie y Pequeños gigantes.

No obstante, a más de dos décadas desde su estreno en una telenovela, a la estrella de 47 años le fascinaría volver a la actuación. "De lo que me pongan. Yo feliz de la vida. Ya sabes que me divierte mucho mi trabajo, y lo amo. Y a mí de lo que me pongan a hacer, yo feliz de la vida", confesó recientemente en una entrevista con varios medios, entre ellos Univisión, donde además reiteró que no tendría inconvenientes en grabar escenas de pasión.

