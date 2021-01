Con unas vacaciones y flores, Vicente Fernández Jr y su novia la "Kim Kardashian mexicana" celebran sus 9 meses de noviazgo

Vicente Fernández Jr continúa disfrutando las mieles del amor junto a su novia, Mariana González Padilla, conocida como la “Kim Kardashian mexicana”, quien a través de sus redes sociales proclama su felicidad al lado del hijo de la leyenda viviente de la música ranchera mexicana.

Ignorando las críticas que suele recibir en los comentarios de sus publicaciones por la diferencia de edades, la hermosa empresaria de 37 años, comparte con sus fans la alegría de estar al lado del cantante, quien también la presume desde su cuenta de Instagram.

Foto/@marianajp01

La pareja se ha acoplado perfectamente y la plataforma de Instagram es su mejor vitrina para lucir las infinidades de muestras de cariño que ambos suelen intercambiar desde que se conocieron e iniciaron un romance que se ha vuelto muy mediático.

Zac Efron luce fascinado por su novia Vanessa Valladares mientras ella presume un impactante traje de baño negro en la playa La pareja se muestra más enamorada que nunca en un día de sol y playa

Vacaciones felices viven Vicente Fernández Jr y su novia

Desde el fin de semana pasado, Vicente Fernández Jr de 57 años y su guapa novia, llegaron al pueblo de Mazamitla, con paisajes mágicos que han quedado documentados en las historias de Instagram de Mariana que no ha dudado en recomendar la hermosa cabaña en la que se alojaron junto al resto de los integrantes de su familia, incluyendo a sus hijos.

Foto/@marianajp01

Ana Brenda Contreras sabe como lucir glamorosa a lo retro en un vestido rojo de flecos La actriz enamoró con su sencillez y su buen gusto por la moda

En los videos se pueden observar las comodidades que posee la espaciosa cabaña de madera de grandes ventanales y de dos pisos, que alquilaron para sus vacaciones, totalmente amueblada con jacuzzi, camas, literas, sala, cocina y una gran chimenea que ha reunido a la familia a compartir momentos llenos de diversión.

Foto/@marianajp01

Y en medio de estos fascinantes placeres, este 11 de enero la pareja también celebró su 9no mes de noviazgo, en la que una vez más el “Potrillo Mayor”, agasajó a su novia con un hermoso regalo con el que la impresionó: un arreglo de flores bellamente adornado con frutas y chocolates.

Foto/@marianajp01

“Cosa tan hermosa, me mandó mi amor. Hoy cumplimos 9 meses de novios. No me lo esperaba. Me estaba bañando y de repente me llegó. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Me encantan, me encantan las orquídeas”, mencionó Mariana al delirar de amor por el obsequio de su amado.

Foto/@marianajp01

Mariana González ha presumido sus outfits estilo invierno para resguardarse del frío en las bajas temperaturas del poblado, luciendo una hermosa chamarra de cuerina acolchada negra y unos ceñidos leggings de piel del mismo tono.

Foto/@marianajp01

Ángela Aguilar luce la falda de tul plisada más romántica para la próxima primavera y la combina con un jersey negro La joven artista es una inspiración en la moda al demostrar un gusto impecable en sus outfits

Te recomendamos ver: