Zendaya revela que se ha negado a aceptar papeles de mujeres aburridas o débiles

Zendaya Stoermer solo tiene 24 años, pero desde su adolescencia ha forjado su carrera en la industria cinematográfica, desde sus inicios como chica Disney en 'Shake it Up!', 'Pixie Hollow Games', 'Frenemies' o 'Zapped', hasta su salto al mundo de los superhéroes en 'Spiderman: homecoming' y 'Spiderman: lejos de casa'.

Al instalarse en las cintas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y al mostrar todo su talento como actriz, la joven empezó a ganarse papeles importantes en el mundo artístico, como el de Rue Bennett en 'Euphoria' de HBO, que la hizo merecedora del premio Emmy en la categoría a Mejor Actriz de Serie Dramática, y su próxima puesta en escena en 'Malcom & Marie', largometraje de Netflix, donde será parte de una relación en altibajos.

Todas esas experiencias han servido para que Zendaya sepa qué es lo que quiere para su carrera en el cine en los próximos años. En una entrevista con 'GQ' ha sido tajante y ha afirmado que se ha negado a aceptar papeles de mujeres aburridas o que puedan parecer débiles.

"No es necesariamente que alguno de los guiones fuera malo o algo así. Sentí que muchos de los roles que estaba leyendo, específicamente roles femeninos, eran como, podría haberlos interpretado a todos como la misma persona y no habría importado, si eso tiene sentido. La mejor manera de describirlo es que, por lo general, tienen el propósito de ayudar al personaje masculino a llegar a donde deben ir, hacer lo que deben hacer", explicó la actriz.

Zendaya ha afirmado que necesita que sus personajes se desarrollen con una historia interesante: "Realmente no tienen un arco propio. Y por lo general se sienten muy unidimensionales en el sentido de que no tienen muchas capas, lo que significa que todos se parecen mucho a la misma persona una y otra y otra vez. Hubiera sido genial y hubiera estado bien, pero no habría crecido en absoluto".

Próximos trabajos

Además de 'Malcom & Marie', Zendaya aparecerá nuevamente en una película en octubre de 2021, cuando se estrene 'Dune', una cinta de ciencia ficción, considerada una superproducción, dirigida por Denis Villeneuve ('Blade Runner 2049', 'La Llegada').

La actriz de 24 años volverá a ser parte del UCM en 'Spiderman 3' como MJ, una de las entregas más esperadas de Marvel Studios, que traerá de regreso a varios personajes icónicos de la historia del hombre arácnido.