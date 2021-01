Anahí sí tuvo Covid-19, adquirió el virus durante el reencuentro que tuvo con RBD

A través de sus redes sociales, Anahí informó que se contagió de Covid-19 y fue ella quien le pasó el virus a su esposo, el político Manuel Velasco.

Anahí, además detalló que adquirió el virus durante el concierto de RBD, el cual se llevó a cabo el 26 de diciembre, en el que participaron Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez.

El 3 de enero, Manuel Velasco, quien también es senador informó que era positivo por coronavirus y que presentó síntomas como fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, cuerpo entre otras. El exgobernador de Chiapas, se aisló y continuó con sus labores parlamentarias a la distancia. Cabe señalar que el político también asistió al reencuentro de RBD.

Esta tarde, Anahí escribió en sus historias de Instagram: “La pesadilla pasó. Efectivamente me contagie en el concierto. En el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagié”.

La cantante también explicó que la persona que era portadora del virus es muy cercana y que no sabía que estaba contagiada.

“Contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés siempre estuvieron perfectos […] Nada vale la pena poner la salud en riesgo”, detalló. También explicó que ella fue asintomática.

Hasta el momento, ninguno de los otros integrantes de RBD han revelado si ellos también tuvieron o tienen Covid-19.

Mientras que Anahí y su familia ya se hicieron la prueba nuevamente, y afortunadamente ta están libres de coronavirus.

Anahí y las ganancias de RBD en el steraming

El pasado domingo 10 de enero, la conductora de espectáculos Martha Figueroa reveló en el programa Con permiso, de Unicable, la cifra que reunió el evento digital. De acuerdo con la periodista, al concierto de la banda mexicana se conectaron alrededor de 320 mil personas provenientes de 20 países, entre ellos Canadá, Brasil, Rumania, España, Estados Unidos, Japón y México, y que la que el show generó alrededor de 11 millones 250 mil dólares.

